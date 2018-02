VIDEO: Vinales miri pred začetkom sezone: Čaka nas še veliko dela, a obeti so dobri

Maverick Vinales je lansko sezono začel naravnost sanjsko. Čeprav se je šele pridružil Yamahi je bil najhitrejši na vseh treh zimskih testiranjih in to formo ohranil tudi do začetka sezone, ko je dobil uvodni dve preizkušnji v Katarju in Argentini. Že noč je postal prvi kandidat za naslov prvaka v razredu motoGP, Yamaha pa motocikel, katerega bo konkurenca poskušala ujeti. A sledila je selitev v Evropo, kjer pa je Yamaha povsem izgubila kompas, do konca sezone je Vinales slavil še zgolj na peti dirki sezone v Le Mansu, eno zmago pa je japonskemu moštvu privozil še devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi, ki je slavil v Assnu. Zaradi vseh težav v lanski sezoni so tako pri Yamahi previdni v napovedih za letošnjo, a vsi v en glas trdijo, da je motocikel boljši in da tokrat ne bodo popustili takrat, ko bo konkurenca napredovala. "Iskreno povedano, so za nami odlična testiranja v Sepangu. Nov okvir se dobro odnese, kar je bila lani velika težava poleg elektronike. Napredek sem občutil tudi pri pospeševanju, a vseeno moramo počakati. Čaka nas še velika dela. Sedaj odhajamo v Buriram, ki je steza z veliko točkami pospeševanja in mislim, da lahko tam opravimo še boljša testiranja in dobimo še več odgovorov," je pred začetkom drugih testiranj povedal mladi Španec, ki je pred začetkom letošnje sezone še za dve leti podaljšal sodelovanje z Yamaho, kateri se je pridružil lani. Kot rečeno, moštva naslednji teden odhajajo na Tajsko, kjer bodo prvič spoznali dirkališče Chan v Buriramu. Sezona razreda motoGP pa se bo začela 18. marca, ko bo na sporedu dirka pod žarometi dirkališča Losail v Katarju.