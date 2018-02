VIDEO: Ali Rossi razvija yamaho le zase?

Testiranja na stezi Buriram na Tajskem so bile ključne za moštva razreda motoGP, saj so dirkači v treh dneh dodobra spoznali konfiguracijo dirkališča, ki bo obogatilo letošnji koledar dirk svetovnega prvenstva. Tajska steza je zelo, ampak zelo podobna tisti v Spielbergu, zato ni presenečenje, da je Michelin na test pripeljal gume s specifikacijo, ki so jo dirkači uporabljali na VN Avstrije.





Valentino Rossi je bil na testu na Tajskem skupno dvanajsti. (Foto: Yamaha)

Na najbližjem dirkališču Sloveniji dirkača tovarniškega moštva Yamahe Maverick Vinales in Valentino Rossi nista bila med najboljšimi petimi dirkači, zgodba o (ne)konkurenčnosti pa se je ponovila tudi na Tajskem. "Z inženirji smo veliko govorili o šasiji motorja, o izboljšanju elektronike in vsem ostalem. Toda zame je vse odvisno od gume. Če jo zamenjaš, dobiš lahko drug občutek. Občutek je zelo podoben lanskemu, zato je zelo težko razvijati motor. Včasih imamo težavo, toda po dveh urah kar izgine," je po testu razkril Valentino Rossi.



Italijan, ki bo letos dirkal pri neverjetnih 39. letih, je še dodal, da dosledno sodeluje z japonskimi inženirji: "Veliko se pogovarjam z japonskimi inženirji in jim dajem povratne informacije. Menim, da je problem jasen, toda ne bo z lahkoto odpravljiv. Bo težko in do testa v Katarju moram počakati, da bom razumel kako konkurenčen sem na stezi."





Italijan pri razvoju motorja M1 letnik 2018 ničesar ne prepušča naključju. (Foto: Yamaha)

Devetkratni svetovni prvak si zadnje štiri sezone neuspešno prizadeva, da bi osvojil jubilejni deseti naslov prvaka. Če je v prejšnjih sezonah bolj zagrizel pri telesni pripravi, da se lahko kosa z veliko mlajšimi tekmeci, je letos ubral drugačno taktiko. Ta je v obliki izdatne pomoči pri razvoju yamahe M1, zaradi česar je že naletel na očitke, da razvija motor le po svojem okusu. Njegov moštveni kolega Maverick Vinales pa bi tako povlekel krajši konec palice. Že lansko sezono je prišlo med Italijanom in Špancem do nesoglasja v katero smer morajo pri Yamahi razvijati motor, takrat naj bi v japonski tovarni bolj poslušali dirkača s št. 25. "Ni res. Če želi Maverick uporabljati drugačne dele jih lahko, tudi lani sva včasih preizkušala drugačne stvari," je še dodal dirkaški doktor, ki verjame, da bo Honda letos znova močna.





Rossi priznal, da so trenutno najbolj hitri dirkači hond. (Foto: Yamaha)

"Kot jaz vidim stvari je bilo na obeh stezah, kjer smo letos testirali, konkurenčno le eno tovarniško moštvo in to je Honda. Predvsem Marc Marquez je bil hiter, kot tudi Dani Pedrosa," je zaključil Rossi, ki se je pred zadnjim testiranjem v Katarju odpravil na krajši odmor.



Zagotovo na odmoru ne bo toliko sproščen kot bi lahko bil, če dirkači na hondah ne bi bili tako izrazito hitri. Marc Marquez je dozorel in bo eden od glavnih favoritev za osvojitev naslova prvaka. 25-letni Španec je znova iskal meje do katere lahko priganja svoj motor, toda na zadnji dan v dvanajstem ovinku, tudi specialistu reševanja motorja ni uspelo preprečiti padca.





Španec je pred sezono sproščen in pripravljen na prvo dirko. (Foto: HRC)

Aktualni prvak je zadovoljen z razvojem motorja, predvsem pa z uporabo nove zanje nihajne vilice, ki je narejena iz ogljikovih vlaken. Te dirkači že uporabljajo pri sprednjem vzmetenju, pred leti pa so imeli pri Ducatiju celo okvir iz njih, toda razvoj le tega so po slabih predstavah in negativnem odzivu Valentina Rossija opustili.





Bo Marc Marquez letos ubranil naslov svetovnega prvaka? (Foto: HRC)

"Uporabljamo jo že od Valencii. Je drugačna, zato moramo pridobljene informacije skrbno pregledati. To je nekaj novega za Hondo, saj do zdaj nihajne vilice iz ogljikovih vlaken še ni uporabljala," je o novi pridobitvi povedal Marquez.

Šestkratni svetovni prvak že nestrpno pričakuje začetek sezone: "Čutim, da sem pripravljen in pridno delamo. Še nekaj testnih dni in bomo popolnoma pripravljeni. Takrat bomo v Katarju in morda se bo zadnji dan pritoževal nad nečem, vendar odvisno je tudi od steze."



Dirkače zdaj čaka še test v Katarju, ki bo potekal med 1. in 3. marcem, petnajst dni pozneje pa bodo pod puščavskimi refektorji ugasnile rdeče luči in motoGP sezona se bo začela. Fantastične lanske bitke na dveh kolesih lahko podoživite z ogledom dirk na VOYO.