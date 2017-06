VIDEO: DesmoDovi z drugo zaporedno zmago oddal kandidaturo za naslov, Marc in Dani rešila špansko čast

Sedmo letošnjo dirko je z najboljšega startnega položaja začel Dani Pedrosa, družbo pa sta mu delala Jorge Lorenzo in Danilo Petrucci. Aktualni svetovni prvak Marc Marquez se je v boj za najvišja mesta podal s četrtega mesta, vodilni v svetovnem prvenstvu Maverick Vinales šele z devetega, Valentino Rossi pa s trinajstega. Petindvajset krogov dolgo dirko je sicer dobro začel Pedrosa, ki je v prvih zavojih izkoristil najboljši startni položaj. Prvi krog pa je vseeno v vodstvu zaključil Lorenzo pred obema dirkačema na tovarniških Hondah. Rossi je po startu pridobil nekaj mest, a hitro padel nazaj na 13. mesto, Vinales pa je izgubil kar nekaj mest in je bil po prvem krogu šele 15. Dobro sta dirko začela Andrea Dovizioso in Aleix Espargaro, ki sta držala četrto in peto mesto. Odlično je dirko začel tudi Jonas Folger, ki je s petim mestom v uvodnih krogih branil čast Yamahe. Dvaindvajset krogov pred koncem se je Rossi začel prebijati v ospredje, v prvem zavoju je opravil tako z Jackom Millerjem kot Alvarom Bautisto in skočil na deseto mesto. Dvajset krogov pred koncem pa je Lorenzo drastično popustil. Najprej sta ga v enem manevru prehitela Marquez in Pedrosa. Nato pa sta mimo švignila še Dovizioso in Folger in Majorčan je bil kar naenkrat peti. Izjemno hiter pa je bil na stezi še naprej Rossi, ki je bil že osmi, Vinales pa je bil še naprej 15. V naslednjem zavoju je Jorgeja prehitel še Danilo Petrucci in petkratni svetovni prvak je padel na šesto mesto. Vodstvo pa je medtem prevzel Pedrosa, drugo mesto pa zmagovalec Mugella Dovizioso.

Andrea Dovizioso je zmagal še drugo zaporedno dirko in se v točkovanju za svetovno prvenstvo Vinalesu približal le na sedem točk zaostanka. (Foto: AP)

Po desetih odpeljanih krogih je še naprej vodil Pedrosa, ki je uspešno odbijal vse napade Doviziosa in Marqueza. Četrto mesto je držal odlični Folger. V ozadju pa je Rossi padel na deveto mesto in se začel boriti z Lorenzom, Bautisto in Zarcojem za sedmo mesto. Povsem v ozadju pa je Vinales začel nekaj pridobivati, saj je bil 13 krogov pred koncem na 13. mestu. Devet krogom pred koncem je mladi Španec pridobil še eno mesto, v ospredju pa je Dovizioso na ciljni ravnini uspel prehiteti Pedroso in prevzel vodstvo. Danija je v naslednjem krogu uspel prehiteti še Marquez, a v ospredju si je Italijan že privozil nekaj dolžin motocikla prednosti. Dirkač Ducatija je v ospredju vozil svojo dirko in držal obe tovarniški Hondi na varni razdalji. Bitko za šesto mesto proti Bautisti in Zarcoju je dobil Lorenzo, Petrucci pa je štiri kroge pred koncem uspel prehiteti Folgerja in skočil na četrto mesto. Kmalu za tem je Nemca prehitel še Lorenzo, ki je pred koncem dirke postajal vse hitrejši in je po prehitevanju Petruccija bil že četrti. V ozadju sta obe tovarniški Yamahi le še čakali konec dirke. Rossi je držal deveto mesto, Vinales pa je bil mesto za njim. Do konca dirke je napako storil še Petrucci in odstopil. Druge zaporedne zmage in skupno četrte v kraljevem razredu pa se je s suvereno vožnjo veselil Andrea Dovizioso. Drugo mesto je osvojil ljubljenec domačega občinstva Marc Marquez, tretje pa Dani Pedrosa. Uspeh Ducatija je s četrtim mestom dopolnil Lorenzo. Johann Zarco pa je bil najboljši netovarniški dirkač, potem ko je v zadnjem krogu prehitel moštvenega kolega Jonasa Folgerja in osvojil peto mesto. Dirkača tovarniških Yamah Rossi in Vinales pa sta močno zaostala za obema dirkačema moštva Tech3. Devetkratni svetovni prvak je dirko, ki jo je lani dobil, končal na osmem mestu, njegov moštveni kolega in še naprej vodilni v prvenstvu Vinales pa je končal na repu deseterice. Vinales sicer še naprej vodi v prvenstvu (111 točk), a ima le še sedem točk prednosti pred dvakratnim zaporednim zmagovalcem Doviziosom (104). Tretji je sedaj aktualni prvak Marquez, ki je zbral 88 točk, Pedrosa na četrtem jih ima 84, Rossi na petem pa eno manj.

Pred dirko so dirkači v vseh treh razredih opravili še z jutranjim ogrevanjem. Najhitrejši čas pa je postavil nemški dirkač Jonas Folger, ki bo sicer dirko začel s sedmega startnega položaja. Drugi čas je postavil Scott Redding, za njim pa so se razvrstili še Aleix Espargaro, Jack Miller in Johann Zarco, ki je zaokrožil najhitrejšo peterico. Od favoritov v bitki za naslov je bil zjutraj najhitrejši Valentino Rossi, ki bo dirko sicer začel s šele 13. mesta. Marc Marquez je po novem padcu postavil deseti čas, Vinales 11., Pedrosa, ki bo dirko začel s 'pola' je bil šele 13., Lorenzo pa še dve mesti za njim.

Najboljši trije na dirki razreda motoGP v Montmelu. (Foto: AP)

Alex Marquez ostaja nepremagljiv v Španiji

Alex Marquez je v Barceloni dobil še drugo dirko letošnje sezone. Po Jerezu je znova dokazal, da je na španski dirkah v letošnji sezoni razred zase. Mlajši od bratov Marquez je povsem deklasiral konkurenco in slavil z več kot tremi sekundami prednosti pred drugouvrščenim Mattio Pasinijem, ki je sicer zmagal na zadnji dirki v Mugellu. Tretje mesto pa je osvojil Thomas Lüthi. Vodilni v svetovnem prvenstvu in zmagovalec štirih dirk v letošnji sezoni Franco Morbidelli je osvojil šesto mesto.

Mir še do četrte zmage v sezoni.

Dirko v najšibkejšem tekmovalnem razredu je z najboljšega startnega položaja začel domačin Jorge Martin, a je to storil izjemno slabo, saj je povsem zaspal in takoj ga je prehitelo več dirkačev. Prvi krog je tako v vodstvu končal Romano Fenati, katerega pa je hitro prehitel vodilni v svetovnem prvenstvu, prav tako domčin, Joan Mir. V boj za visoko mesta se je vmešal tudi Aron Canet. Toda Martin ni popuščal in se je po slabem startu hitro prebijal v ospredje, vmes celo postavil nov rekord steze in je bil osemnajst krogov pred koncem dirke že v vodstvu. Toda hitri Martin ni zdržal dolgo v vodstvu, saj sta ga kmalu prehitela Canet in Romano Fenati, ki sta se v ospredju ves čas prehitevala, Martin pa je tu in tam to izkoristil in tudi sam za nekaj trenutkov prevzel vodstvo. Napeta bitka za zmago je trajala vse do zadnjega kroga, v katerega je kot vodilni vstopil Jorge Martin, drugi pa je bil Fenati. Toda kmalu je začel svoj napad na zmago pripravljati Mir in tudi uspel prehiteti oba dirkača in tako še četrtič v letošnji sezoni slavil v razredu moto3. Drugo mesto je osvojil Fenati, tretje pa Martin, ki si je močno želel zmage pred domačimi navijači. Mir je z zmago tudi proslavil veselo novico, saj so med dirko sporočili, da bo v prihodnji sezoni tekmoval v razredu moto2, in sicer za moštvo Marc VDS. 19-letni Španec je s četrto zmago v sezoni tudi povečal svojo prednost v točkovanju svetovnega prvenstva. Na sedmih dirkah je zbral 133 točk in ima kar 45 točk prednosti pred Fenatijem, ki je drugi, Aron Canet na tretjem zaostaja še tri točke več.

VN Katalonije:

motoGP:

1. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 44:41.518

2. Marc Marquez (ŠPA/Repsol Honda) +3.544

3. Dani Pedrosa (ŠPA/Repsol Honda) +6.774

4. Jorge Lorenzo (ŠPA/Ducati) +9.608

5. Johann Zarco (FRA/Monster Yamaha Tech 3) +13.838

6. Jonas Folger (NEM/Monster Yamaha Tech 3) +13.921

7. Alvaro Bautista (ŠPA/Pull&Bear Aspar) +16.763

8. Valentino Rossi (ITA/Movistar Yamaha) +20.821

9. Hector Barbera (ŠPA/Reale Avintia Racing) +23.952

10. Maverick Vinales (ŠPA/Movistar Yamaha) +24.189



moto2:

1. Alex Marquez (ŠPA/EG 0,0 Marc VDS) 42:40.502

2. Mattia Pasini (ITA/Italtrans Racing) +3.525

3. Thomas Lüthi (ŠVI/CarXpert Interwetten) +4.452

4. Miguel Oliveira (POR/Red Bull KTM) +5.322

5. Lorenzo Baldassarri (ITA/Forward Racing) +9.930

6. Franco Morbidelli (ITA/EG 0,0 Marc VDS) +14.172

7. Jorge Navarro (ŠPA/Federal Oil Gresini) +16.192

8. Fabio Quartararo (FRA/Pons HP40) +18.217

9. Xavi Vierge (ŠPA/Tech 3 Racing) +19.096

10. Hafizh Syahrin (MAL/Petronas Raceline Malaysia) +19.179



moto3:

1. Joan Mir (ŠPA/Leopard Racing) 42:11.846

2. Romano Fenati (ITA/Marinelli Rivacold) +0.191

3. Jorge Martin (ŠPA/Del Conca Gresini) +0.279

4. Enea Bastianini (ITA/Estrella Galicia 0,0) +0.462

5. Aron Canet (ŠPA/Estrella Galicia 0,0) +0.674

6. Marcos Ramirez (ŠPA/Platinum Bay Real Estate) +0.740

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Del Conca Gresini) +1.143

8. Andrea Migno (ITA/SKY Racing Team VR46) +1.389

9. Nicolo Bulega (ITA/SKY Racing Team VR46) +1.662

10. Tatsuki Suzuki (JAP/SIC58 Squadra Corse) +1.863