VIDEO: Dirkaški doktor navdušil po dirki na Phillip Islandu: Če ne želiš igrati te igre, je bolje ostati doma

Mnogi s težavo razumejo njegovo brezmejno predanost vrhunskemu motorističnemu športu, ki za slehernega laika pogostokrat meji na fanatizem. Toda Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) je drugačen, je dirkaški doktor, ki zadnji dve desetletji ruši meje (ne) mogočega.

V zadnji ovinek bi moral pripeljati precej hitreje, če bi želel prehiteti Rossija. Vseskozi je bil za meter ali dva pred menoj, toda na koncu moram biti zadovoljen s 3. mestom, kar je odlična popotnica pred naslednjo preizkušnjo za VN Malezije. Maverick Vinales, 3. mesto na dirki za VN Avstralije





Tudi na dirki za VN Avstralije - v nepredvidljivih vremenskih razmerah na Phillip Islandu - je znova dokazal, za kako velikega mojstra motociklističnega športa gre. Še dober mesec nazaj so se mnogi njegovi privrženci spraševali, ali se bo po dvojnem zlomu noge še uspel vrniti na dirkališča in zaključiti aktualno sezono, v kateri mu je nekaj časa kazalo zelo dobro v boju za jubilejni 10. naslov svetovnega prvaka v kraljevem razredu motoGP. Izpustil je le dirko v Misanu za VN San Marina, nato pa navdušil v svojem slogu z nepopustljivostjo in predrznostjo, ki sta zaščitna znaka skozi celotno njegovo kariero.





Ekipna kolega Yamahe Valentino Rossi in Maverick Vinales sta se razveselila 2. oziroma 3. mesta na zahtevni dirki za VN Avstralije. (Foto: AP)

"Mlajše generacije dirkačev so v zadnjih petih letih postale agresivnejše, napadalnejše. Na nas starejših pa je, da se jim skušamo čim bolje postaviti po robu. Nekaj podobnega smo videli tudi na Phillip Islandu, kjer sta Johann Zarco in Andrea Ianonne uprizorila izjemno dirko, a sam sem imel neizmerno željo, da ju prehitim. Obstajata zgolj dve možnosti: bodisi sprejmete to igro bodisi ostanete doma," je z zanimivo retoriko po dirki za VN Avstralije navdušil 39-letni dirkač iz Tavullia, ki ni skrival zadovoljstva nad končnim drugim mestom.



"Še bolj pomembno je, da sem vnovič dokazal, da sem konkurenčen najboljšim. Za menoj je zelo zahtevno obdobje povratka na dirkališča. Zlom noge me je drago stal, morda celo boja za naslov svetovnega prvaka. Toda tega nikoli ne bomo izvedeli, kaj bi se v resnici zgodilo, če se ne bi poškodoval pred dirko v San Marinu. To drugo mesto na Phillip Islandu je prav tako izjemnega pomena za našo ekipo, ki je tudi tokrat opravila odličen posel. Še ena izjemna dirka je za nami, sicer pa je vsaka v Avstraliji resnično nekaj posebnega."





Rossi trenutno zaseda 4. mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Za vodilnim Marcom Marquezom sicer zaostaja za neulovljivih 81 točk, a golo spoznanje, da je kljub hudi poškodbi še vedno konkurenčen, vnaša veliko zadovoljstvo v Yamahin tabor. "Na tem moramo graditi za naslednjo dirko v Sepangu. Če bomo dovolj preudarni, odločni in predrzni, se lahko nadejamo podobnega dosežka tudi na dirki za VN Malezije. Zakaj pa ne," se je ob koncu druženja z novinarji vprašal neuničljivi dirkaški doktor.