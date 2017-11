VIDEO: Dovizioso po devetem mestu na kvalifikacijah ostaja miren: Nismo daleč. Imam četrti najhitrejši ritem za dirk

"Na žalost startni položaj ni najboljši. Malce smo se popravili danes popoldne, kar je zelo pomembno za dirko. Imam četrti najhitrejši ritem za dirko in glede tega sem zadovoljen, toda to vseeno ni dovolj. Nismo daleč in še naprej trdo delamo in poskušamo razumeti pridobljene informacije, kje še lahko izboljšamo motocikel. Borili se bomo do konca, čeprav vemo, da bo zahtevno. Tega smo se zavedali, še preden smo prispeli sem in od sebe bomo dali sto odstotkov," je po sobotnih kvalifikacijah, na katerih je zasedel šele deveto mesto razlagal dirkač Ducatija Andrea Dovizioso. Italijan si je tako močno otežil pot do krstnega naslova med elito. Poleg tega, da ima 21 točk zaostanka za aktualnim prvakom Marcom Marquezom, se bo sedaj moral na začetku dirke prebijati v ospredje, kjer pa ga čakajo sami neugodni dirkač. Toda tudi Španec ne bo imel lahkega dela, saj mu bosta družbo v prvi vrsti delala Johann Zarco in Andrea Iannone, ki sta znana potem, da sta zelo agresivna in brezkompromisna dirkača, ki v gneči veliko tvegata, tudi za ceno padca. Kakorkoli, Dovi za naslov prvaka potrebuje zmago, Marcu pa je dovolj, da osvoji pet točk in bo ne glede na razplet še četrtič v petih letih postal prvak med elito.