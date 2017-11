VIDEO: Rossi povsem uničil motocikel na prvih testiranjih v Valencii, Marquez ostaja neulovljiv ‒ in na robu padca

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Motocikel Valentina Rossija je bil po trku v zaščitno ogrado povsem uničen, Italijan pa jo je odnesel brez poškodb. Po zaključku neuspešne sezone je ob začetku priprav na novo Doktor padel že po desetih krogih in dirkalnik M1 je v pesku obležal povsem zmaličen. Nesreča je odjeknila kot eksplozija v Valencii, kjer so dirkači brez pretiranih pretresov postavljali prve dosežke po koncu minule sezone. Najboljši čas je pred opoldanskim premorom postavil aktualni prvak Marc Marquez (Repsol Honda/1:30,673 sekunde), ki je ugnal rojaka Aleixa Espargaroja (Aprilia/1:30,756) in Italijana Andreo Doviziosa (Ducati/1:30,850). Četrti je bil Maverick Vinales (Movistar Yamaha/1:31,215), peti pa Johann Zarco (Yamaha Tech3/1:31,227). Zmagovalec nedeljske dirke za VN Valencie, Dani Pedrosa (Repsol Honda), je bil z okoli pol sekunde zaostanka sedmi (1:31,328). Marquez se je podobno kot v nedeljo, ko je potrdil naslov prvaka, spet "čudežno" rešil pred padcem, kar si lahko ogledate tudi v zgornjem videu.

Le nekaj minut po nesreči Rossija je padel tudi Alvaro Bautista (Pull&Bear Aspar), ki je padel čez krmilo ducatija in šepajoč zapustil dirkališče.