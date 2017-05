VIDEO: Imola opravičuje sloves, Lavertyjev motocikel se je v hipu spremenil v ognjeno kroglo

Motocikel Eugena Lavertyja se je v trenutku spremenil v ognjeno kroglo. (Foto: Twitter)

V 13. krogu prve dirke v svetovnega Superbike prvenstva (WSBK) v Imoli se je zgodila grozovita nesreča, ki se je na srečo končala brez poškodb, zgolj z materialno škodo. V omenjenem krogu sta namreč pred dvojim zavojem poimenovanim Rivazza trčila Alex Lowes in Eugene Laverty. Laverty, ki je v lanski sezoni še nastopal v prvenstvu razreda motoGP, je zadel Britanca in popolnoma uničil zavore na svojem motociklu. Ko je videl, da se ne bo uspel varno ustaviti, se je odločil, da pri hitrosti več kot 250 kilometrov na uro, skoči z motocikla. S tem je preprečil, da bi skupaj s podivjanim motorjem čelno trčil v ograjo. Motocikel se je namreč po trku v trenutku spremenil v veliko ognjeno kroglo in res je bila velika sreča, da nihče ni bil poškodovan . Irca so sicer takoj odpeljali v zdravniški center na dirkališču, kjer so opravili preventivne preglede. Laverty bo tako že nastopil na nedeljski drugi dirki v Imoli.

"Z mano je vse vredu. Vrgel sem se z motorja in se malce kotalil po pesku, ampak telo je nepoškodovano. Ostal sem brez zavor, nekajkrat sem poskušal, toda ko sem ugotovil, da ne delujejo, sem moral čim prej stran od motocikla. Imel sem veliko sreče, da sem končal v pesku in ne v ograji," je po opravljenem zdravniškem pregledu dejal Laverty. Dirka je bila po nesreči prekinjena z rdečo zastavo in obveljala je razvrstitev po 12-ih krogih. Tako je do druge zmage v sezoni prišel Chaz Davies, drugo mesto je osvojil vodilni v točkovanji in aktualni svetovni prvak Jonathan Rea, tretje pa še en nekdanji dirkač razreda motoGP Marco Melandri.