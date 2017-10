VIDEO: Kljub polomu na Phillip Islandu, Dovi še ni opustil sanj o naslovu: V tem prvenstvu je vse mogoče

Dirkači razreda motoGP so uprizorili izjemno dirko za VN Avstralije na idličnem Phillip Islandu. Večino dirke se je kar osem dirkačev borilo za uvrstitev na oder za zmagovalce in še enkrat več dokazali, da dirka na otočku južno od Melbourna nikoli ne razočara. Najbolj nasmejan je zagotovo deželo tam spodaj zapuščal aktualni svetovni prvak Marc Marquez. Španec je s šesto zmago sezone prednost v svetovnem prvenstvu pred Andreo Doviziosom povišal na 33 točk in si lahko šesti naslov prvaka zagotovi že prihajajočo nedeljo v Sepangu. Čeprav je za njim katastrofalna dirka, katero je zaključil na 13. mestu, pa Dovizioso še ne meče puške v koruzo in bo vse do zadnjega kroga v Valencii ostajal optimist, da lahko osvoji prvi naslov prvaka v karieri.