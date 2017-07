VIDEO: Kraljeva košnja trave: Marc in Dani sta uprizorila prav posebno dirko ... s kosilnicami!

Marc Marquez in Dani Pedrosa že uživata v zasluženem oddihu po naporni prvi polovici sezone v razredu MotoGP. Marquez je kot aktualni svetovni prvak prav na zadnji dirki na Sachsenringu pred poletnim premorom znova zavzel vrh svetovnega prvenstva. Za Danijem pa je prav tako uspešna dirka za VN Nemčije, saj jo je zaključil na tretjem mestu in še kako ostaja tudi sam v igri za naslov svetovnega prvaka v kraljevem razredu. Kljub napornim devetim dirkam pa sta si dirkača moštva Repsol Honda vzela še nekaj časa in pred odhodom na zaslužen oddih odpeljala še zadnjo dirko. A to ni bila navadna dirka, tokrat namreč nista krotila "zverin" na dveh kolesih, temveč veliko počasnejše, a nič manj zabavne kosilnice. Pripravila sta si prav poseben poligon, kdo pa se je na koncu veselil zmage na zgodovinski prvi dirki svetovnega prvenstva kosilnic, preverite v priloženi video povezavi.