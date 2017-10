VIDEO: 'Neverjetna dirka!' Epski boj Dovija in Marca v dežju, za nesmrtnost Motegija 2017

Sezona 2017 v razredu motoGP se približuje koncu. Do konca so namreč ostale zgolj še tri dirke. Tako kot se približuje konec, pa se vse bolj stopnjuje napetost v bitki za naslov svetovnega prvaka. Andrea Dovizoso je namreč z zmago v Motegiju, ki je sicer njegova peta v sezoni, točkovni zaostanek za aktualnim prvakom Marcom Marquezom znižal na 11 točk. Dirkača sta na Japonskem v dežju uprizorila eno najboljših dirk v zgodovini motociklizma. "Vedel sem, da imam priložnost na hrbtni ravnini, v enajstem zavoju, toda bil sem predaleč. Zadnja guma je bila povsem uničena. Toda on je storil napako in meni je uspel popoln deseti zavoj. Vedel pa sem tudi, da bo znova z Marcom v zadnjem zavoju zahtevno. Poskušal sem ga zapreti, a je vseeno našel linijo. Zelo sem vesel z zmago, saj smo zelo trpeli z obrabo gum. Opravili smo odlično delo in letos smo res močni," je bil seveda po peti zmagi v sezoni zadovoljen Dovizioso, ki bo poskušal postati šele drugi dirkač, ki bi mu uspelo naslov prvaka osvojiti z Ducatijevim motociklom.

"Neverjetna dirka! Dirkača, ki se boriva za naslov prvaka, v igri za zmago do zadnjega zavoja. V osmem zavoju sem zaradi napake izgubil veliko in zavedal sem se, da je Ducati veliko hitrejši na hrbtni ravnini. Poskusil sem v zadnjem zavoju. Pričakoval sem, da bo Dovi hiter na tej stezi, sedaj pa odhajamo na Phillip Island, kjer se lahko vse skupaj obrne," pa je povedal aktualni prvak, ki še vedno vodi v bitki za naslov prvaka za sezono 2017. Marquez je sicer z drugim mestom v Motegiju še stotič stopil na zmagovalni oder v svetovnem prvenstvu in s tem postavil nov rekord. Do te znamke je namreč prišel v najhitrejšem času in je s tem postal najmlajši dirkač, ki mu je to uspelo.

Andrea Dovizioso in Marc Marquez sta še drugič v letošnji sezono uprizorila bitko za zmago do zadnjega zavoja. (Foto: AP)

V zadnjih letih so sicer ljubitelji motociklističnih dirk na najvišjem nivoju videli ogromno zanimivih in razburljivih dirk. Nekatere dirke pa so se še posebej vtisnile v spomin. Laguna Seca 2008, na kateri sta Casey Stoner in Valentino Rossi obračunala za zmago, pa leto kasneje dirka za VN Katalonije, kjer sta se 'udarila' moštvena kolega Rossi in Jorge Lorenzo. Pa lanska dirka v Mugello, ko sta Lorenzo in Marquez praktično skupaj prečkala ciljno črto. V letošnji sezoni pa primat prevzemata glavna kandidata za naslov Dovizioso in Marquez. Prvemu poglavju smo bili priča v Spielbergu na dirki za VN Avstrije. Takrat je Španec v zadnjem zavoju z drznim manevrom poskušal prehiteti Italijana, a je vseeno Dovi prvi prečkal ciljno črto in se veselil zmage. Nekaj podobnega pa smo sedaj videli še v Motegiju. Katalonec je znova poskusil v zadnjem zavoju, a je bil znova Ducatijev dirkač uspešnejši. Glede na prikazano v letošnji sezoni, je prav, da bo eden od omenjenih dveh postal svetovni prvak. Oba sta dosegal po pet zmag. Ljubitelji dirk razreda motoGP pa se lahko samo veselimo zadnjih treh dirk in na kakšen način bosta za naslov prvaka obračunala oba protagonista. Naslednja dirka bo že prihodnji teden, ko bo na kultnem Phillip Islandu na sporedu VN Avstralije.