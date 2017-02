VIDEO: Marquez in Pedrosa zadovoljna s testiranji v Jerezu, svetovni prvak si je lažje izpahnil ramo

Marc Marquez je v Jerezu padel in si lažje poškodoval ramo (Foto: Honda Pro Racing

Čeprav imajo moštva, ki tekmujejo v razredu motoGP pred začetkom nove sezone na voljo tri tridnevna uradna testiranja, pa so se pri moštvu Honda odločili, da je to premalo in so opravili še zasebna testiranja. Na dirkališču v Jerezu, kjer bo na sporedu prva evropska dirka v prihajajoči sezoni, sta Marc Marquez in Dani Pedrosa opravila zasebna testiranja, katerih namen je bil se čimbolj spoprijateljiti z novim pogonskim agregatom in elektroniko, ki jim je veliko težav povzročala na testiranjih v Sepangu in na Phillip Islandu. Japonskem moštvu sicer vreme ni bilo najbolj naklonjeno in so lahko zgolj en dan preživeli na stezi, saj jim je prvi dan dež pokvaril načrte in so morali dogajanje na stezi odpovedati. Tako sta imela španska dirkača zgolj en dan časa, da svoje občutke na motociklu razložita inženirjem in da ti poiščejo kar se da dobre rešitve preden se letošnja sezona začne.

"Čeprav smo imeli na volj zgolj en dan, je bil ta zelo produktiven. Lahko smo opravili veliko krogov in naredili veliko dela na motociklu. Kljub slabemu vremenu, smo uspeli opraviti vse, kar smo se pred testiranji dogovorili," je zadovoljno razlagal trikratni svetovni prvak razreda motoGP. Katalonec je sicer imel kar precej sreče, saj je v enem iz med svojih hitrih krogov padel in si lažje izpahnil desno ramo. K sreči ne gre za hujšo poškodbo in bo svetovni prvak brez težav nared za začetek sezone, ki se letos začne 26. marca z nočno dirko na katarskem dirkališču v Losailu. Marc si je sicer minulo sezono izpahnil tudi levo ramo, in sicer med dirkaškim koncem tedna v Avstriji. "Drugi dan sem v popoldanskem delu padel in si izpahnil ramo, a k sreči ne gre za hujšo poškodbo. Sedaj imam nekaj dni počitka, da se lahko dobro pripravim za testiranja v Katarju," je še dodal Marquez, ki je v minuli sezoni še petič postal motociklistični svetovni prvak in s tem postal najmlajši petkratni svetovni prvak v zgodovini svetovnega prvenstva.

Z novostmi na motociklu pa je bil zadovoljen tudi izkušeni Pedrosa. Španec je poudaril, da so naredili velik napredek pri pogonskem agregatu, ki je bil na prvi dveh testiranjih po mnenju obeh dirkačev preagresiven in tudi pri elektroniki, ki je prav tako povzročala ne malo težav Hondinima dirkačema. "Prvi dan nam je odpadel, zato je bilo zelo pomembno, da smo drugega popolnoma izkoristili. Čeprav na jutranjem delu pogoji na stezi niso bili idealni, smo lahko opravili veliko dela, ki smo si ga začrtali pred začetkom. Celotno moštvo je zelo trdo delalo in smo zadovoljni z napredkom. Sedaj moramo ostati skoncentrirani in se pripraviti na testiranja v Katarju," je dodal Pedrosa, ki je seveda govoril o testiranjih, ki bodo med 10. in 12. marcem na dirkališču uvodne dirke letošnje sezone.