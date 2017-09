VIDEO: Marquez pozorno spremljal Eurobasket: 'Slovenija je odigrala neverjetno EP, zaslužila je zlato

Marc Marquez (Foto: motoGP)

Marc Marquez, čestitke še enkrat za odlično zmago v Misanu, a dajmo tokrat govoriti o košarki. Slovenija je premagala Španijo v borbi za finale in nato osvojila evropsko prvenstvu. Kaj menite o tem? "Seveda sem navijal za Španijo, a sej veste. Če te nekdo premaga, je dobro, če nato postane še prvak. To pomeni, da je bila raven zelo visoka in Slovenija je odigrala neverjetno evropsko prvenstvo. Zelo sem vesel za vas, za vašo državo, saj vem, da je to za vas prvič. Spremljam vse športe. Nisem grajen tako, da bi lahko igral košarko, a jo zelo rad spremljam." Kdo vas je bolj navdušil, Goran Dragić ali Luka Dončić? "Dragić je seveda izkušen in je igral zelo dobro. Dončić je zelo mlad, a že zdaj neverjeten. Star je 18 let. Mislil sem, da je starejši, a povedli ste mi, da je star šele 18. Navdušil je in kot kaže imate mlade talente, ki bodo v naslednjih letih še napredovali."