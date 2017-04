VIDEO: Marquez pred VN Amerik: Poskušal bom biti bolj previden, želim v cilj ...

Marc Marquez (Foto: motoGP)

Resda je aktualni svetovni prvak Marc Marquez do najboljšega startnega položaja prišel potem, ko je bil od rojaka Mavericka Vinalesa boljši zgolj za spoznanje, a to ne zmanjšuje dejstva, da se 22-letni Španec v Austinu odlično počuti. Tudi nekaj padcev v soboto ni omajalo samozavesti aktualnega svetovnega prvaka v prvenstvu razreda motoGP. "Pole position je odlično sedel, po tistih težavah, ki smo jih imeli v petek," je hitel pripovedovati Marquez, ki je petič zapored najhitrejši v kvalifikacijah pred VN Amerik. "Padci me niso zmotili. Pogoji so bili zahtevni, zato si nisem belil glave s tem. Predvsem drugi padec je bil malo čuden. Na srečo ni bilo nič hujšega in sem se lahko normalno pripravil na kvalifikacije."





Španec razmišlja, da bodo pnevmatike vnovič odigrale pomembno, morda celo ključno vlogo. "Videli bomo, kakšna bo temperatura pred dirko. V kvalifikacijah sem preizkušal dva motocikla in takoj ugotovil, kateri mi bolj ustreza," je še povedal Marquez, ki se dirkačev Yamahe Mavericka Vinalesa in Valentina Rossija, drugega in tretjega s kvalifikacij, ne boji, a opozarja. "Yamahi sta zelo hitri z novimi pnevmatikami," priznava mladi Španec, ki je priznal, da želi priti v cilj. "Imel sem malce smole na začetku sezone, potrebujem dober rezultat v Austinu. Želim priti v cilj."