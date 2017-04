VIDEO: Marquez: Tvegali smo z gumami, a se je izplačalo

Marc Marquez in Dani Pedrosa sta večji del dirke vodila in se nekajkrat tudi zamenjala v vodstvu; bolje je začel Španec, ki je vodil do polovice dirke, potem pa je Marquez napadel in ga prehitel. Pedrosa je enkrat še lahko odgovoril, a le za nekaj zavojev, potem pa ne več in Marquez se je odpeljal do svoje prve zmage v sezoni 2017.

Motociklistična sezona se bo nadaljevala 7. maja s prvo evropsko preizkušnjo v španskem Jerezu.

Brez enega od velikih tekmecev je ostal že v zgodnjem obdobju dirke, saj je Maverick Vinales, zmagovalec uvodnih dirk v Katarju in Argentini, padel, ko je vozil na četrtem mestu, ter hitro končal dirko v garaži. Čast Yamahe je tako reševal Valentino Rossi, italijanskemu veteranu pa je šlo odlično. Italijan je po obvestilih iz boksov vedel, da mora imeti razliko, večjo od treh desetink, da bo njegovo drugo mesto ostalo varno, zato je motocikel gnal do skrajnih meja, Pedrosa pa je na koncu tudi nekoliko varčeval s pnevmatikami in se ni več spuščal v boj za drugo stopničko.





Marc Marquez (Foto: Reuters)

"Izjemno, bilo je težko, na startu nisem bil najbolj zbran. Malo smo tvegali z gumami, a se je izplačalo. Zelo sem vesel, vidi se, da smo na pravi poti in v nadaljevanju sezone bo še bolje," se je uspeha veselil Marquez, ki tako tudi letos ostaja kralj Austina. Zdaj ima na teksaškem prizorišču že pet zaporednih zmag. "Bil sem pod prisitkom, saj na prvih dveh dirkah nismo bili pravi. Potreboval sem vrhunski rezultat, da se vrnim med žive. Odlično je, da smo se vrnili na vrh in tudi oživeli v skupnem seštevku. Odlično smo pripravili taktiko, ko sem videl da Dani in Valentino nista tako napadalna, sem okrepil ritem in se odpeljal na varno razliko. VN Amerik je seveda zapisana na posebno emsto v moji karieri. Tu se zares fantastično počutim."

Skupno je zdaj na prvem mestu SP Rossi, ki ima 56 točk, Vinales ostaja s 50 na drugem mestu, Marquez je tretji z 38.

Marquez že pogleduje proti naslednji dirki, prvi evropski v koledarju, ko se bodo dirkači merili v Jerezu. "Prihajam domov. V Evropi so dirkališča povsem drugačna. Pričakujem, da bosta Yamahi še posebno hitri, zato moramo zavihati rokave in se spraviti k delu, da bomo v Jerezu pravi." Čeprav ni zmagal, pa je bil z rezultatom v Austinu izjemno zadovoljen legendarni Italijan Valentino Rossi, ki je spet na stopničkah. "Težka dirka, a po startu mi je uspelo ostati blizu obeh Hond. Videl sem, kje lahko pridobivam, vedel sem, kje lahko napadem Danija. Super, moj najboljši Austin doslej," je bil dobre volje tudi novi vodilni v SP Rossi.