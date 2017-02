VIDEO: Marquez valentinovo preživel s svojo ljubico na dveh kolesih, Rins si je s svojo privoščil kar zajtrk

Marc Marquez na valentinovo ni pozabil na svojo veliko ljubezen. (Foto: Twitter)

Najboljši motociklisti, ki bodo v letošnji sezoni nastopali v svetovnem prvenstvu razreda motoGP, so že zbrani na Phillip Islandu. V Avstraliji jih namreč čakajo druga uradna testiranja pred začetkom nove sezone. Dirkači in moštva so sicer na idiličen otoček južno od avstralske celine prispeli že nekaj dni prej. Prosti čas pa so izkoristili za obiske raznih znamenitosti Avstralije, kot tudi za sponzorske obveznosti. Pozabili pa niso niti na valentinovo. Tako se je aktualni svetovni prvak Marc Marquez na valentinovo jutro družil s svojo Hondo in ji tudi v znak njunega razmerja podaril šopek rdečih vrtnic. Da imata mladi Španec in Honda prav posebno razmerje je lepo razvidno iz video posnetka. Na prav poseben način pa je svojo ljubico na dveh kolesih presenetil novinec v elitnem razredu Alex Rins. Španec je namreč na stezi avstralskega dirkališča postavil manjšo mizico in svoj motocikel povabil na romantični zajtrk.

Njegov moštveni kolega pri Suzukiju Andrea Iannone ima tudi zelo rad svoj motocikel, toda valentinovo pa je vseeno preživel s svojo simpatično izbranko Belen Rodriguez.