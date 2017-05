VIDEO: Miller spregovoril po spektakularnem padcu: Življenje se mi je odvilo pred očmi

Peta letošnja dirka razreda motoGP je bila prava poslastica za ljubitelje motociklističnih dirk. Maverick Vinales in Valentino Rossi sta v zaključku dirke uprizorila izjemen boj za zmago, krajšo pa je na koncu "potegnil" izkušeni Italijan, ki je nekaj zavojev pred koncem storil napako in dirko končal v pesku. Tako je do tretje zmage in ponovnega vodstva v svetovnem prvenstvu prišel mladi Katalonec. Za še bolj spektakularen trenutek pa je med sobotnim četrtim prostim treningom poskrbel avstralski dirkač moštva Marc VDS Jack Miller. Zmagovalec lanske dirke za VN Nizozemske je namreč s hitrostjo več kot 180 kilometrov na uro trčil v zaščitni zid, popolnoma razbil svoj motocikel, a se čudežno ni huje poškodoval in zaključil tako kvalifikacije kot tudi dirko, kjer je v cilj pripeljal na osmem mestu. 22-letni Avstralec je sedaj priznal,da je imel neverjetno srečo in da je celotno dirko odpeljal v velikih bolečinah. "Nisem verna oseba, ampak sem prepričan, da mi je neko izven zemeljsko bitje priskočilo na pomoč. Zagotovo mi je nekdo priskočil na pomoč. Morda tisti, ki je posadil mali kos trave pred zidom, on mi je rešil življenje. Če bi skočil z motocikla, se ne bi ustavil pred zidom, saj je bila hitrost nekje okoli 180 kilometrov na uro. Morda sem se upočasnil za kakšnih deset kilometrov na uro, v trenutku ko sem se ločil od motocikla," je po dirki v Le Mansu povedal Jack, ki je še dodal, da je imel veliko srečo, da je sploh preživel.

"Smo motociklistični dirkači in seveda razmišljaš o tem. Nesreče nisem videl, dokler nisem prišel nazaj v garaže. Bil sem bled in oči sem imel na široko odprte. Začutil sem, kako se mi je življenje odvilo pred očmi. To je najbližje smrti, kar lahko prideš," je iskreno povedal Avstralec, ki je v lanski sezoni osvojil krstno dirko v elitnem razredu. Omenil je še poškodbe, ki jih je utrpel, a vseeno pozabil na njih in odpeljal 28 krogov dirko od starta do cilja. "Moja roka je popolnoma uničena. Prav tako sta zadnjica in obe nogi v zelo slabem stanju," je še povedal Avstralec, ki je v letošnji sezoni zbral 29 točk in je trenutno na desetem mestu v točkovanju svetovnega prvenstva.

Grozovit padec Jacka Millerja med četrtim prostim treningom v Le Mansu.