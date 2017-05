VIDEO: Miller zaradi brce v Bautistov motor ob 1000 evrov, po dirki iskal odgovore v Špančevi garaži

"Odrinil sem ga in to ni bilo prav. Šlo je zgolj za frustracijo, saj je v prvih petih krogih bilo veliko dirkačev za menoj predolgih," je kar nekaj časa po dirki sporočil skesani Jack Miller. Avstralec je tako priznal napako, se opravičil, a pojasnil, zakaj je do tega prišlo. "To ni bil dober dan … Dobro sem začel, toda potem sem pristal v dreku. Izgubil sem veliko časa. Dirkači so vozili prehitro in nato niso mogli izpeljati ovinkov. Zapeljali so s steze, toda po asfaltnih izletnih conah, nato pa so se vrnili na stezo in enako poskušali dva kroga kasneje. Tako da sem imel bolečino v zadnjici. Bautista je poskušal storiti enako v prvem zavoju, posledično me je vzel s seboj. Ni bilo možnosti, da bi lahko pravočasno zaustavil motor v prvem zavoju. Bil sem že na sredini zavoja, nato je izgubil sprednji del in me vzel s seboj," pa je v prvih izjavah po dirki pojasnil Miller. Krivec za predčasni konec obeh dirkačev Alvaro Bautista je razumel Avstralčevo jezo, a mu poteza Millerja, ki je najprej z obema rokama odrinil Španca, nato pa še brcnil v njegov motor, ni bila všeč. "Lahko razumem, kako se je Jack počutil, saj ko padeš, a ne po svoji krivdi, si razumljivo jezen, toda nisem pričakoval, da bo brcnil v moj motor. To mi ni bilo všeč," je povedal izkušeni, 32-letni Španec. Ta je še dodal, da je 22-letni Miller prišel v njegovo garažo po incidentu in zahteval pojasnila. "Bil je zelo jezen, toda ko sem mu razložil, da sem ga skušal prehiteti povsem korektno, da nisem počel ničesar neumnega, je razumel. Bil je veliko bolj miren," je obrazložil Bautista.