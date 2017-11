VIDEO: Na Majorki se je iskrilo, plesalo in pelo dolgo v noč: To so prizori, ko domov pride svetovni prvak Joan Mir

Deset zmag, eno drugo in eno tretje mesto, ter brez odstopa, tako bi lahko v številkah opisali sezono Joana Mira. Mladi Španec si je z eno najbolj dominantnih sezon v zgodovini motociklizma priboril prvi naslov prvaka v razredu moto3 in z najboljšo možno popotnico odhaja razred višje - v razred moto2. Mir je bil v letošnji sezoni razred zase in si je krstni naslov prvaka privozil na dirki za VN Avstralije na Phillip Islandu. Do konca sezone ga tako čaka še ena dirka, na kateri bi se z zmago z zlatimi črkami vpisal zgodovini motociklizma. Če mu uspe zmagati, se bo namreč izenačil z Valentinom Rossijem, ki je do sedaj kot edini, enajstkrat slavil v najšibkejšem tekmovalnem razredu. Italijanu je sicer to uspelo leta 1997 v takratnem 125 kubičnem razredu. S skupno enajstimi zmagami v razredu moto3 (razred so v svetovnem prvenstvu ustanovili leta 2012, op. p.), pa je že sedaj najuspešnejši dirkač razreda in bi se z morebitno 12., na najboljši možen način in z rekordom v žepu preselil razred višje.

Krstni naslov je znal 20-letni Majorčan seveda bučno proslaviti, pa čeprav se sezona sploh še ni končala in še uradno ni dobil medalje za naslov svetovnega prvaka. Na rodni Majorki je pred dnevi dolgo v noč rajal, se vozil s supermoto motociklom in pri tem pokazal vso svoje znanje. Sedaj lahko le upa, da ni rajal preveč in da bo še sposoben odpeljati dirko v Chesteju.