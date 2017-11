VIDEO: Podoživite, kako je Nicky Hayden leta 2006 osvojil naslov in se zasidral v srca ljubiteljev motociklizma

Piše se leto 2006 in na sporedu je zgolj še zadnja dirka sezone. Dirkači razreda motoGP so zbrani na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii, kjer se bo prvič v eri razreda motoGP o naslovu prvaka odločalo na zadnji dirki. Valentino Rossi, ki je bil do omenjen dirke v Chesteju petkratni zaporedni svetovni prvak elitnega razreda, ima osem točk prednosti pred edinim konkurentom za naslov Nickyjem Haydnom. Italijan je slabo začel dirko, čeprav je začel z najboljšega startnega položaja in je želel hitro nadoknaditi zaostanek. V želji po dobrem rezultatu naredi napako in v petem krogu pade. Rossi sicer uspe pobrati motocikel in nadaljevati dirko, a premalo, da bi lahko šestič zapored postal svetovni prvak, saj dirko zaključi na trinajstem mestu. Hayden pa je odpeljal svojo, mirno dirko. Čez ciljno črto pripeljal na tretjem mestu in prvič postal svetovni prvak. To mu je za nameček uspelo zgolj z dvema zmagama v sezoni. Na koncu je imel zgolj pet točk prednosti pred legendarnim Italijanom, ki je sicer tistega leta dobil pet dirk.

Marc Marquez bo na dirki za VN Valencie branil 21 točk prednosti pred Andreo Doviziosom. Španec bo postal šestkratni svetovni prvak v vsakem primeru, če Italijan dirke v Chesteju ne zmaga. V primeru Dovijeve zmage, pa Marc potrebuje pet točk, da ubrani naslov.

V pričakovanju letošnjega velikega finala sezone, v katerem se bosta za naslov prvaka udarila Marc Marquez in Andrea Dovizioso, smo pripravili prispevek, kjer si lahko ogledate, kako se je odvijala dirka 29. oktobra 2006. To je tudi naš poklon legendarnemu 'Kentucky Kidu', ki je bil 17. maja letos udeležen v hudo prometno nesrečo s kolesom in je pet dni kasneje zaradi hudih poškodb tudi izgubil življenje. Star je bil zgolj 35 let. Počivaj v miru Nicky. Mi pa verjamemo, da bosta Marc in Andrea v nedeljo uprizorila dirko, na katero bi bil ponosen tudi Američan, ki bo za vedno zapisan v zgodovino motociklizma, kot svetovni prvak razreda motoGP.