VIDEO: Rossi: Stopničke v Argentini imajo precej večjo vrednost od tistih v Katarju

Valentino Rossi se je iskreno razveselil drugega mesta v Argentini. (Foto: AP)

Tako kot na večini dirk v preteklosti italijanski veteran Valentino Rossi v Argentini ni blestel na prostih treningih, kot tudi ne v kvalifikacijah. Na (nedeljsko) dirko se je celo prebijal iz počasnejše skupine kvalifikacij, toda tekma je bila zanj, kot vselej, povsem druga pesem. "Glede na situacijo z motorjem, se bodo takšne stvari, ko ne bom prav hiter v petek in soboto, ponavljale. No, važno je, da sem konkurenčen takrat, ko je to zares nujno. Prav nič nimam proti temu, da sem na dirkah povsem drugačen kot na ogrevanjih. Naj tako ostane," je za Gazzetto Dello Sport razpredal Rossi, ki je drugo mesto v Argentini ocenil precej bolje od stopničk v Katarju. "To je bila povsem druga pesem. Konkurenčen sem, to je najboljše spoznanje po dveh odpeljanih dirkah sezone. Še sem v igri," je mel roke 38-letni dirkač iz Pesara, ki je v Argentini odpeljal že 350. dirko v karieri.





Valentino Rossi (Foto: motoGP)

"Člani ekipe so mi rekli, da je to moja 350. dirka in da se moram dobro odrezati. Mislim, da sem se. Dobro sem startal, se med dirko dobro počutil, napak nisem delal. Maverick Vinales je bil prehiter, a nič hudega. Sam sem zadovoljen tudi z drugim mestom, v boju za njega sem bil nekoliko hitrejši od Cala Crutchlowa," je za italijanski rožnati športni časnik še dejal Rossi, ki je v dosedanjem delu bogate kariere nanizal 114 zmag in dodal še 223 uvrstitev na zmagovalni oder. Rossi je v Argentini spoznal, da je tudi kondicijsko dobro pripravljen. "V Katarju sem se še lovil. Tu, v Argentini, sem bil na vseh nivojih v veliko boljšem stanju. To je prijetna ugotovitev pred nadaljevanjem sezone."



Skupni vrstni red po dveh dirkah:

1. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) 50

2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 36

3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 20

4. Scott Redding (Ducati Pramac) 17

5. Cal Crutchlow (VBr/Honda) 16

6. Jonas Folger (Nem/Yamaha Tech3) 16

7. Jack Miller (Avs/Honda Marc VDS) 15

8. Marc Marquez (Špa/Honda) 13

9. Alvaro Bautista (Špa/Ducati) 13

10. Dani Pedrosa (Špa/Honda) 11