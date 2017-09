VIDEO: Rossi: Cilj je, da štartam na dirki in osvojim vsaj nekaj točk

Povratek Valentina Rossija na dirkališče v Alcanizu je udarna novica zadnjih dni. Vse oči so uperjene v večkratnega svetovnega prvaka in res bo zanimivo videti, kako bo dirkal le tri tedne po hudi poškodbe noge in operaciji. Dirkaški Doktor se še ni dokončno odločil, kako bo z njegovim nastopom na nedeljski dirki za VN Aragonije, je pa že dejstvo, da bo dirkal na treningih pravi manjši čudež, sicer pa si še vedno pomaga z berglo. V nedeljo bo na sporedu že 14. dirka v sezoni, v vodstvu točkovanja za naslov svetovnega prvaka sta Španec Marc Marquez (Honda) in Italijan Andrea Dovizoiso (Ducati), oba s 199 točkami, četrti je Rossi (157 točk).

Rossi je pred slabimi tremi tedni na treningu z motorjem enduro utrpel dvojni zlom noge. Zdravniki so mu napovedovali, da bo potreboval približno 40 dni, da bo lahko znova sedel na motocikel, a je vse prehitel in se preizkusil že na prvem prostem treningu v Španiji.

Dovoljenje za nastop so mu dali uradni zdravniki tekmovanja motoGP, tako da ovir ni več. Na vprašanje, ali bo le dirkal ali se bo boril tudi za visoka mesta na VN Aragonije pa je Rossi dejal: "Težko odgovorim, moram videti, kako bo. Cilj je, da štartam in osvojim vsaj nekaj točk, nisem pa 100 odstotno pripravljen in nemogoče je pričakovati, da se bom boril za vrh. A pomembno je, da sem zraven. Zelo sem se trudil, da sem tukaj."

Danes sta na sporedu prva dva prosta treninga razreda motoGP pred VN Aragonije, drugega bomo prenašali na VOYO, prav tako tudi v razredu moto2 in moto3.