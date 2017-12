VIDEO: Rossi ne bo odnehal kar tako: Doktor potegnil črto pod neuspešno leto

Že neverjetnih 21 let je karavana svetovnega motociklističnega prvenstva za Valentina Rossija dom od doma. V svojih zlatih letih je zmagoval kot za šalo, naslove prvaka osvajal kot po tekočem traku. Njegovi tekmeci so prišli in odšli, sam pa je ostal in zmagoval. 115 zmag ima in je drugi najuspešnejši dirkač vseh časov. Pregled sezone 2017 dirkaškega Doktorja je pripravil naš Gašper Jakomin.