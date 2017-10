VIDEO: Rossi po novem padcu: Vse me boli, a z nogo ni nič, ko sem se zavedal, sem že letel po zraku

Valentino Rossi je pred tremi tedni presenetil celotno športno javnost, ko se je zgolj 24 dni po zlomu dveh kosti v desni nogi, na dirki za VN Aragonije razveselil odličnega petega mesta. Do začetka azijske turneje je devetkratni svetovni prvak pridno treniral in okreval po težki poškodbi. Čeprav so v njegovem taboru zatrjevali, da njegova noga še ni povsem nared, pa so po tihem vseeno pričakovali borbo za stopničke v Motegiju. A v težkih vremenskih razmerah, ki so dirkače spremljale celoten dirkaški konec tedna, ni našel pravih občutkov na svoji Yamahi. Tako je 15. preizkušnjo sezono začel z 12. startnega položaja in se počasi začel prebijati v ospredje, ko je v sedmem krogu padel in še drugo leto zapored VN Japonske zaključil v pesku ob stezi. To je bil sicer za dirkaškega doktorja drugi padec ta dirkaški konec tedna, kar se v njegovi bogati karieri ni zgodilo prav pogostokrat. S padci je seveda tudi tvegal obnovitev poškodbe desne noge, ki še ni povsem zaceljena, a k sreči, ni z Italijanom nič hujšega.

Rossi v zadnjih dveh sezonah v Motegiju ni končal dirke. (Foto: AP)

"To je bilo veliko hujši padec, kot tisti v soboto. Včeraj osmi zavoj, danes sedmi. Znova me je vrglo čez motocikel. Vozil sem za Aleixom Espargarojem in lovil sem ga, saj sem imel dober ritem. Toda na levi strani steze ni bilo nikakršnega oprijema, bilo je kot da bi vozil po ledu," je padec vidno razočaran pokomentiral devetkratni svetovni prvak. "Ko sem se zavedal, kaj se dogaja, sem že letel po zraku. Srečen sem lahko, da z nogo ni nič hujšega. Vse me boli, ampak ni prehudo, kar je dober znak," je še dodal izkušeni Italijan. Dirkač Yamahe je tako v deželi vzhajajočega sonca vknjižil drugo točkovno ničlo v letošnji sezoni, zaradi padca je odstopil že na peti dirki sezone v francoskem Le Mansu. Takrat je padel le nekaj zavojev pred ciljem, ko se je za zmago boril z Maverickom Vinalesom. Padec v Motegiju torej ni pustil hujših posledic in Rossi, ki je letos slavil na dirki v Assnu, ga bo poskušal čimprej pozabiti in se poskušal čimbolj pripraviti na naslednjo dirko. Že prihajajoči konec tedna se namreč z dirko na Phillip Islandu v Avstraliji nadaljuje azijska turneja. Seveda s prenosi na Kanalu A in VOYO.