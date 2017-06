VIDEO: Rossi: Velika sramota je, da smo tako trpeli v Jerezu in Barceloni

Njegov moštveni kolega pri Yamahi Maverick Vinales (še) drži vodstvo z 111 točkami, a se mu je Andrea Dovizioso na drugem mestu približal le na sedem točk zaostanka. Vinales je v tej sezoni zmagal trikrat, Rossi letos še ni slavil Po dirki v Barceloni so bili v moštvu Yamahe znova razočarani, Rossi je zasedel osmo, Vinales pa deseto mesto. V zagonu je Dovizioso, ki je slavil na dveh zaporednih dirkah.

Valentino Rossi je bil razočaran nad razpletom tako v Barceloni in tudi v Jerezu, kjer je zasedel deseto mesto. Še posebej,ke sta sta to dirkališči, ki sta Italijanu všeč in tam je dosegal uspehe. Dirkaški doktor je moral v Kataloniji v kvalifikacijah celo v prvo skupino, kjer pa je tudi ostal in je dirko začel šele iz 13. mesta. "Velika sramota za nas, da smo tako "trpeli" na tej stezi, ki je meni ena najljubših. Velika sramota je, da smo "trpeli" tako v Jerezu kot v Barceloni, kjer sem nazadnje zmagal. Bil je zelo težek vikend, izgubil sem dve mesti v boju za naslov prvaka, vendar je stanje še vedno zelo izenačeno," je dejal Italijan, ki verjame, da se bo krivulja uspehov obrnila navzgor.

Podobno razočaran je bil njegov moštveni kolega Vinales: "So dnevi, ko moraš zbirati točke in nekaj nam jih je uspelo. Deseto mesto je bilo največ, kar smo uspeli in seveda to ni tisto, kar smo želeli, vendar smo se trudili in in moramo biti zadovoljni. Zbral sem šest točk in na srečo sem še vedno v vodstvu. Seveda sem jezen, saj vsakokrat ko preidem v vodstvo v prvenstvu, se mi nekaj zgodi in to je res neobičajno. Dovizioso dirka zelo dobro, čestitke zanj, res dela izjemno. Mi moramo nadaljevati z delom in upati, da bomo boljši v Assnu."