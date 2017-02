VIDEO: Vinales vnovič najhitrejši in poln optimizma: Pripravljen sem na dirke!

Sezona motociklističnega svetovnega prvenstva razreda motoGP se približuje s svetlobno hitrostjo. Moštva in dirkači se še naprej pripravljajo na uradnih testiranjih, kjer iščejo pravilne nastavitve in novosti na motociklih, da bodo čimbolj pripravljeni na začetek nove sezone, ki se letos začne 26. marca z dirko v puščavskem Katarju. Dirkači so po tropskem Sepangu že na Phillip Islandu, kjer so na sporedu druga uradna testiranja v letošnji sezoni. Potem ko je bil prva dan najhitrejši Marc Marquez, ki se je v Maleziji še ukvarjal z velikimi težavami na svoji Hondi, je bil drugi dan najhitrejši Maverick Vinales. Mladi Španec je bil z Yamaho najhitrejši že na testiranjih po koncu lanske sezone v Valencii, kot tudi na prvih testiranjih v letošnjem letu v omenjenem Sepangu. Top Gun Maverick je tako drugi dan na Phillip Islandu še enkrat več dokazal, da se je na nov motocikel hitro privadil in bo v prihajajoči sezoni resen kandidat za zmage na dirkah, kot tudi za končno nagrado, ki je seveda naslov svetovnega prvaka. Španec je kot edini uspel odpeljati krog pod minuto in devetindvajsetimi sekundami (1:28.847) in je bil skoraj pol sekunde hitrejši od najbližjega zasledovalca Marqueza. Svetovni prvak je sicer drugi dan na stezi preživel daleč največ časa, saj je odpeljal kar 107 krogov in bil z opravljenim zelo zadovoljen. "Ne igram se igric. Če bi bili pripravljeni za dirko, ne bi odpeljal 107 krogov. Moje roke so povsem uničene. Zelo trdo delamo, da bi našli izboljšave v najmanjših malenkostih. Zelo smo konstantni, ampak Maverick je bil tokrat hitrejši. Ne zgolj v enem krogu, tudi ritem za dirko ima izjemen," je po napornem drugem dnevu v Avstraliji priznal Katalonec.

Maverick Vinales tudi na Phillip Islandu dokazuje, da je izjemno hiter na novem motociklu. (Foto: motoGP)

Seveda pa je bil s svojim dnem zelo zadovoljen Maverick, ki je prepričan, da je že sedaj pripravljen za dirko, čeprav je do začetka sezone še več kot mesec dni. "Ko imaš tako dober motocikel, vsi govorijo, da si favorit. Tudi Valentino je prvi dan odpeljal nekaj hitrih krogov in imel dober ritem. Kaj lahko rečem? Motocikel je odličen, ekipa ima veliko izkušen in trdo delajo, da bi motocikel imel čimmanj napak. Dirkač mora biti zgolj še hiter in konstanten. Ko 'čutiš' motocikel, pomeni, da lahko zmaguješ. Edina motivacija je potem, da stopnjuješ in dodajaš k svoji hitrosti. Zame je to odlično, saj imam jasno postavljen cilj in sanje. Motivacije mi ne manjka. Ta trenutek sem pripravljen na dirko, a nikoli ne veš. Lahko prideš na prizorišče prve dirke in se povsem spremeni in maš velike težave," je pokal od samozavesti 22-letni Maverick, ki je pred začetkom letošnje sezone priznal, da odkrito naskakuje naslov svetovnega prvaka.

Nekoliko manj pa je bil z drugim dnem zadovoljen devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi, ki je prav na drugi dan testiranj v Avstraliji praznoval svoj 38. rojstni dan. Izkušeni Italijan je drugi dan testiranj končal kot osmi najhitrejši dirkač in priznal, da so z ekipo storili nekaj napak pri nastavitvah motocikla in so bili časi za to temu primerni. "Za nami je zahteven dan. Zjutraj nismo bili tako slabi, popoldan pa je šlo vse zgolj še navzdol. Preizkušali smo različne gume, največ pozornosti pa smo namenili ritmu za dirke. Za popoldanski del smo imeli v načrtu odpeljati veliko število krogov brez postanka, ampak se nam ni izšlo, saj sem bil prepočasen. Šli smo v napačno smer. Toda po medijskih obveznostih se bomo zaprli v garažo in poiskali rešitve. Na Phillip Islandu so v takšnem vremenu vselej zahtevni pogoji za testiranja, ampak je vselej zabavno. Mislim, da je to dobro rojstnodnevno darilo," je po koncu drugega dne priznal dirkaški doktor, ki bo v prihajajoči sezoni naskakoval deseti naslov svetovnega prvaka, na katerega čaka že vse od leta 2009. Seveda je pred dirkači še en dan testiranj v Avstraliji, nato pa jih znova čaka krajši premor, pred zadnjimi testiranji pred začetkom sezone. Zadnja testiranja bodo sicer na sporedu med 10. in 12. marcem v Losailu, kjer bo nato tudi prva dirka nove sezone.