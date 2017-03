VIDEO: Vinales z zmago na uvodu oddal kandidaturo za naslov, Rossi kot puščavski lisjak do tretjega mesta

V Dohi, natančneje na dirkališču v Losailu, se je začela 69. sezona svetovnega motociklističnega prvenstva. V razredu motoGP naslov svetovnega prvaka brani Marc Marquez, ki je v štirih sezonah med elito osvojil kar tri naslove svetovnega prvaka. V letošnji sezoni so se karte močno premešali. K Yamahi je prestopil Maverick Vinales, ki je zapolnil prazno mesto, ki ga je za seboj pustil Jorge Lorenzo, ki se je preselil k Ducatiju. V novi sezoni bo v kraljevem razredu tudi lepo število novincev. Pri moštvu Tech3 sta kar dva, in sicer dvakratni svetovni prvak razreda moto2 Johann Zarco in Jonas Folger. Alex Rins bo vozil za Suzuki, Sam Lowes pa za Aprilio. Uvodna dirka sezone bi se sicer morala začeti ob 20.00, a so se tik pred startom dirke nad dirkališče prikradli oblaki in rahel dež, ki je prislil organizatorje, da start prestavijo. Problem je bil namreč, da ja bila steza ravno toliko razmočena, da dirkačev vodstvo tekmovanja ni spustilo na stezo z gumami za suho stezo. Po drugi strani pa je bilo dirkališče premalo razmočeno, da bi dirkači dirkali z gumami za dež. Po nekaj minutah čakanja se je vodstvo dirke vendarle določilo ponovno startno proceduro. Start so prestavili na 20.30. A tudi tega starta ni bilo, saj razmere na stezi znova niso bile dovolj varne za dirko. Tako so organizatorji uvodno dirko skrajšali na 20 krogov, dirkačem pa so dali na voljo tudi dva ogrevalna kroga.

Uspelo nam je nekaj velikega. Še zjutraj nam ni šlo, spremenili smo nekaj nastavitev, a nase denarja zagotovo ne bi stavil. Toda prišel sem do tretjega mesta, kar je zame super uspeh in velika vzpodbuda za naprej. Moram reči, da sem užival, dirko pa odpeljal odlično. Valentino Rossi

Dvajest krogov dolgo Dirko je sicer s prvega startnega položaja začel Vinales, ki je bil že med testiranji najhitrejši in je odlično formo prenesel tudi na prvo dirko sezone. Dirkači v vseh tekmovalnih razredih sicer niso opravili kvalifikacij, saj so se organizatorji zaradi slabega vremena in zaradi varnosti dirkačev odločili, da vso sobotno dogajanje na stezi odpovejo. Tako so startna mesta za dirko določena glede na skupne čase vseh treh prostih treningov, ki so jih izpeljali v četrtek in petek. Vinalesu bosta tako družbo v prvi vrsti delala Andrea Iannone in svetovni prvak Marquez. V drugi je največje presenečenje novinec Zarco, ki bo začel kot četrti. Devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi na svoji Yamahi še išče prave občutke in bo dirko začel z desetega startnega mesta. Enake težave, le da na Ducatiju, pa ima tudi petkratni svetovni prvak Lorenzo, ki bo uvodno dirko začel z dvanajstega startnega mesta.

Maverick Vinales je zmagovalec dirke za VN Katarja. (Foto: motoGP)

Dirko je z drugega startnega mesta odlično začel Iannone, ki je prevzel vodstvo v prvem zavoju, a kmalu ga je prehitel novinec Johann Zarco, ki je na prvi dirki v elitnem razredu takoj okusil slast vodstva. Marquez je agresivno napadel Iannoneja in prevzel drugo mesto. Solidno je dirko z desetega mesta začel tudi Rossi, ki je prvi krog končal na sedmem mestu. Slabo pa je dirko začel Vinales, ki je s 'pole positiona' padel na peto mesto. Velike težave pa je imel v uvodnem krogu Lorenzo, saj je padel na skromno 16. mesto. Drugi krog je izjemno odpeljal dirkaški doktor, saj je postavil najhitrejši čas in takoj napadel Danija Pedroso, ki je vozil na šestem mestu, a mu napad ni uspel. A Italijan je že v naslednjem krogu Pedroso ukanil in zavzel šesto mesto in začel loviti novega moštvenega kolega Vinalesa. Na prvem mestu pa si je lepo prednost privozil novinec Zarco, ki je imel slabo sekundo prednosti pred Marquezom in Doviziosom, ki je zavzel tretje mesto od nekdanjega moštvenega kolega Iannoneja. Šestnajst krogov pred koncem pa je dirko v pesku končal Cal Crutchlow.

Fantastično. Naredili smo odlično delo, ne samo danes, ampak v celem vikendu. Srečen in zadovoljen sem, da lahko vozim tak motor, da sem v taki ekipi, ki mi omogoča zmage. Danes so bile razmere težke, zato je bilo treba voziti tudi z glavo. Nisem želel biti nestrpen, nisem hotel tvegati, zato sem se na začetku držal bolj zadaj, imel sem veliko rezerve. Ko pa so vsi pospešili ritem, sem ga tudi jaz. Naredil sem sicer nekaj manjših napak, a na srečo niso bile usodne. Zdaj grem lahko optimistično v nadaljevanje sezone, verjamem, da bom še kdaj zmagal. Maverick Vinales

V naslednjem krogu je Dovi uspel prehiteti še Marqueza in se podal v lov za Zarcojem. A Francoz je 14. krogov do konca storil napako, padel, ter dirko predčasno končal v pesku. Vodstvo je tako prevzel Dovizioso. Vse hitrejši pa je ozadju postajal Vinales, ki je želel priključiti vodilni trojici. Rossi pa je vse bolj izgubljal ta boj za stopničke. Dirko pa je 12. krogov pred koncem končal Alvaro Bautista. V ozadju se je med tem Lorenzo prebil na deseto mesto. Deset krogov pred koncem pa se je v bitki za tretje mesto poslovil Iannone, ki je padel. Italijan je sicer pobral svoj motocikel, a se izločil iz bitke za visoko mesto. V lovu za Doviziosom so se tako podali Vinales, Marquez in Rossi. V naslednjem krogu pa je Vinales uspel prehiteti Marqueza in je zavzel drugo mesto. V istem krogu pa je Marqueza prehitel še Rossi in skočil na tretje mesto. Sedem krogov pred koncem je Vinales za nekaj zavojev uspel prehiteti Doviziosa, ki pa je na ciljni ravnini izkoristil hitrost Ducatija in znova zavzel vodilni položaj. Pet krogov do konca pa je znova vodstvo prevzel Vinales, povsem na njegovem zadtku pa sta bila Italijana Dovizioso in Rossi. Izjemno dirko pa je v ozadju vozil tudi Aleix Espargaro na Aprili, ki je bil štiri kroge pred koncem kar na petem mestu. Dva kroga pred koncem je znova Vinales prehitel Doviziosa in si pipeljal nekaj prednosti pred zaključnim krogom. Rossi pa je nekoliko popustil v bitki za zmago. Vinales je v zadnjem krogu uspel zadržati prednost in že na prvi dirki z Yamaho prišel do zmage. Drugo mesto je osvojil Andrea Dovizioso, tretji pa je bil kljub slabim lastnim napovedim Valentino Rossi. Slabša dirka je za Marcom Marquezom, ki je končal na četrtem mestu. Še slabša pa za Jorgejem Lorenzom, ki je končal na enajstem mestu.

(Foto: motoGP)

Dirko razreda moto2 je z najboljšega startnega položaja začel Franco Morbidelli, a ga je v uvodnem krogu dvajset krogov dolge dirke hitro prehitel Tom Lüthi, ki je dirko začel na tretjem mestu. In prav na tretje mesto je po startu padel Alex Marquez, ki je dirko sicer začel na drugem mestu. Vodilna dva dirkača sta si že v uvodnih dveh krogih hitro privozila nekaj prednosti. Toda Morbidelli je kmalu znova prevzel vodstvo in začel nizati izjemno hitre čase enega za drugim, ter si v sedmem krogu že privozil lepo prednost pred zasledovalci, za drugo mesto pa sta se poleg Lüthija in Marqueza borila še Takaaki Nakagami in Miguel Oliveira. A kmalu za tem je Marquez storil napako in padel na peto mesto, tako sta v bitki za tretje mesto ostala zgolj še Morbidelli in Oliveira. A v ospredju je še vedno svojo dirko vozil Morbidelli in v zadnji krog prišel v zanesljivem vodstvu. Drugo mesto je tudi suvereno držal Lüthi, za tretje mesto pa sta se udarila Nakagami in Oliveira. Zmagovalec uvodne dirke v sezoni je tako postal Morbidelii, ki je s tem dosegel tudi prvo zmago v karieri. Drugi je bil lanski zmagovalec dirke v Losailu Lüthi, tretji pa je bil na koncu Japonec Nakagami. V razredu moto2 bomo letos dobili novega svetovnega prvaka, saj dvakratni svetovni prvak Johann Zarco ne tekmuje več v tem razredu in je odšel stopničko višje v razred motoGP.

Joan Mir je dobil uvodno dirko sezone v razredu moto3. (Foto: motoGP)

Svetovno prvenstvo so sicer z dirko pod žarometi v katarski puščavi otvorili dirkači razreda moto3. Dobro je dirko s prvega startnega položaja začel Jorge Martin, ki je uspel zadržati vodstvo skozi nekaj prvih zavojev in je tam uspel ostati v uvodnih krogih. Vodilna skupina je bila, kot vselej v najšibkejšem tekmovalnem razredu, zelo velika in strnjena. Tako sta se za vodstvo z Martinom borila Joan Mir in Philipp Oettl. Blizu pa sta bila tudi Britanec John McPhee in Italijan Andrea Migno. Enajst krogov pred koncem se je s prevzemom vodstva v igro za zmago vmešal tudi Juanfran Guevara. Toda nihče ni dolgo časa ostal v vodstvu, saj so dirkači na ciljni ravnini pridno izkoriščali zavetrje in se prehitevali kot za šalo. Tako je bil devet krogov pred koncem znova v vodstvu Migno. K najhitrejši skupini pa se je v tem krogu priključil tudi Romano Fenati. Dva kroga kasneje je vodstvo prevzel McPhee, ki je sicer dirko začel z 12. startnega mesta. A že kmalu ga je iz zavetrja napadel Mir in sam znova prevzel vodstvo. Zelo slabo pa sta sezono začela dva iz med boljših dirkačev iz lanske sezone, in sicer Enea Bastianini in Nicolo Bulega, ki sta vozila na 14. oziroma 15. mestu. Šest krogov pred koncem pa sta se iz igre za zmago izločila Oettl in Guevara, ki sta trčila in končala ob robu dirkališča v Losailu. Po odstopu omenjene dvojice se je tako v igro za zmago vmešal še Fabio Di Giannantonio. V vodstvu pa je bil še vedno Mir, ki je držal vodstvo vse do zadnjega kroga, ko ga je v vstopu v prvi zavoj prehitel McPhee. V igri za zmago pa je bil tudi Aron Canet. A vseeno je v zadnji zavoj kot vodilni prišel Joan Mir in uspešno zadržal prednost tudi na ciljni ravnini in slavil zmago na uvodni dirki sezone. Drugo mesto na koncu osvojil John McPhee, tretje pa Jorge Martin. Letos bomo v razredu moto3 dobili tudi novega svetovnega prvaka, saj se je prvak Brad Binder preselil razred višje in bo letos nastopal v prvenstvu razreda moto2.

Rezultati dirk za VN Katarja:

motoGP:

1. Maverick Vinales (ŠPA/Movistar Yamaha) 38:59.999

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) +0.461

3. Valentino Rossi (ITA/Movistar Yamaha) +1.928

4. Marc Marquez (ŠPA/Repsol Honda) +6.745

5. Dani Pedrosa (ŠPA/Repsol Honda) +7.128

6. Aleix Espargaro (ŠPA/Aprilia Racing) +7.661

7, Scott Redding (VB/OCTO Pramac Racing) +9.782

8. Jack Miller (AVS/EG 0,0 Marc VDS) +14.486

9. Alex Rins (ŠPA/Suzuki Ecstar) +14.788

10. Jonas Folger (NEM/Monster Yamaha Tech 3) +15.069

11. Jorge Lorenzo (ŠPA/Ducati) +20.516

12. Loris Baz (FRA/Avintia Racing) +21.255

13. Hector Barbera (ŠPA/Avintia Racing) +28.828

14. Karel Abraham (ČEŠ/Aspar) +29.123

15. Tito Rabat (ŠPA/EG 0,0 Marc VDS) +29.470



moto2:

1. Franco Morbidelli (ITA/EG 0,0 Marc VDS) 40:18.480

2. Thomas Lüthi (ŠVI/CarXpert Interwetten) +2.681

3. Takaaki Nakagami (JAP/IDEMITSU Honda Team Asia) +3.304

4. Miguel Oliveira (POR/Red Bull KTM Ajo) +3.584

5. Alex Marquez (ŠPA/EG 0,0 Marc VDS) +11.226

6. Luca Marini (ITA/Forward Racing Team) +13.747

7. Fabio Quartararo (FRA/Pons HP40) +13.988

8. Lorenzo Baldassarri (ITA/Forward Racing Team) +17.465

9. Xavi Vierge (ŠPA/Tech 3 Racing) +17.477

10. Axel Pons (ŠPA/RW Racing GP) +17.767



moto3:

1. Joan Mir (ŠPA/Leopard Racing) 38:27.364

2. John McPhee (VB/British Talent Team) +0.135

3. Jorge Martin (ŠPA/Del Conca Gresini) +0.218

4. Aron Canet (ŠPA/Estrella Galicia 0,0) +0.252

5. Romano Fenati (ITA/Marinelli Rivacold Snipers) +0.453

6. Andrea Migno (ITA/SKY Racing Team VR46) +0.579

7. Niccolo Antonelli (ITA/Red Bull KTM Ajo) +0.661

8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Del Conca Gresini) +0.878

9. Marcos Ramirez (ŠPA/Platinum Bay Real Estate) +1.693

10. Adam Norrodin (MAL/SIC Racing Team) +7.904