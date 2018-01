VIDEO: Yamahi drugi dan v Sepangu pokazali zobe, Vinales pred Rossijem, Honda razkrila nov radikalen aero paket

Zimskega premora je (končno) konec in znova s(m)o na račun prišli ljubitelji motociklizma. Najboljši dirkači razreda motoGP so namreč začeli z napornimi zimskimi testiranji pred začetkom letošnje sezone. Prva postaja te zime je tropski Sepang, kjer bodo dirkači opravili tri dni testiranj pred novim krajšim premorom, preden bodo preizkusili stezo v Buriramu na Tajskem, ki se je letos pridružila koledarju dirk, ki bo tokrat štel devetnajst dirk. Prvi dan je v Maleziji najhitrejši čas postavil Dani Pedrosa (Repsol Honda), kateremu sta se najbolj približala oba tovarniška Ducatija Andrea Dovizioso in Jorge Lorenzo. No, drugi dan pa sta 'zobe' pokazali obe tovarniški Yamahi. Maverick Vinales, ki je bil najhitrejši že celotno lansko zimo (na vseh treh testiranjih je postavil najhitrejše čase), je končal na vrhu s časom 1:59.355, kar je bil za malenkost hitrejši čas kroga od tistega, ki ga je odpeljal devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi. Pri Yamahi lahko sedaj le upajo, da se bo po jutru res poznal dan. V lanski sezoni so tudi dominirali med zimskimi testiranji in na začetku sezone (Vinales je dobil tri od uvodnih petih dirk, op.p.), a so nato povsem zaostali za konkurenco. Dirkača sta sicer optimistična in navdušena nad novim motociklom. Oba sta poudarila, da je napredek glede na lansko sezono očiten in da sta že sedaj prepričana, da bodo konkurenčnejši. Predvsem Rossi, ki ima bistveno več izkušen z Yamaho kot mladi Španec, je poudaril, da so v japonski tovarni pripravili motocikel, ki je podoben tistemu iz leta 2016, ko sta se Italijan in takratni moštveni kolega Lorenzo, skoraj do konca borila za naslov prvaka za kasnejšim prvakom Marcom Marquezom.

Valentino Rossi (na fotografiji) in Maverick Vinales sta prepričana, da je Yamaha pripravila bistveno boljši motocikel od tistega z lanske sezone.

Honda šla po stopinjah Ducatija in predstavila radikalne aerodinamične rešitve

Že nekaj dni po spletu krožijo fotografije, da so pri Hondi za prva zimska testiranja pripravili zanimivo in zelo radikalno aerodinamično sprednjo masko. In javnosti so jo predstavili drugi dan. Marc Marquez in Dani Pedrosa sta tako na povsem črnih motociklih preizkusila nove aerodinamične pripomočke, s katerimi želijo hondini inženirji dirkačema pomagati pri težavah z oprijemom sprednjega kolesa. Drugi dan je sicer aktualni svetovni prvak postavil sedmi čas, njegov moštveni kolega pa dvanajstega. Ni še znano, če se bodo pri moštvu odločili za uporabo te radikalne rešitve tudi med sezono. Takšnih aerodinamičnih rešitev smo v preteklih sezonah sicer veliko bolj vajeni s strani Ducatija, ki se je lani z Doviziosom vse do zadnje dirke boril za naslov svetovnega prvaka - prvega po letu 2007, ko jim edini naslov v zgodovini privozil Casey Stoner. Avstralec je sicer tudi tokrat prisoten na testiranjih kot testi dirkač moštva z Bologne, pomaga pa tudi obema sedanjima dirkačema z nasveti in pomaga iskati rešitve. Drugi dan je sicer Lorenzo postavil četrti čas, Dovizioso pa osmega. Yamahama pa se je najbolj uspel približati Cal Crutchlow, ki sicer sedi na Hondi moštva LCR. S prvimi zimskimi testiranji bodo sicer dirkači zaključili jutri zgodaj zjutraj, nato pa jih znova čaka krajši premor. Na stezi se bodo ponovno zbrail 16. februarja, kot rečeno na stezi v Buriramu. Pred začetkom sezone, ki se začne s tradicionalno nočno dirko v Losailu 18. marca, bodo dirkači na istem dirkališču opravili še zadnja uradna testiranja, in sicer 1. marca. O vsem dogajanju boste tudi obveščeni v naši informativni oddaji 24ur.

Rezultati drugega dne testiranj v Sepangu:

1. Maverick Vinales (Movistar Yamaha) 1:59.355 66*/68**

2. Valentino Rossi (Yamaha) +0.035 38*/39**

3. Cal Crutchlow (LCR Honda) +0.088 56*/65**

4. Jorge Lorenzo (Ducati) +0.143 37*/44**

5. Jack Miller (Pramac Ducati) +0.154 43*/44**

6. Johann Zarco (Monster Tech3 Yamaha) +0.347 45*/48**

7. Marc Marquez (Repsol Honda) +0.375 51*/68**

8. Andrea Dovizioso (Ducati) +0.377 20*/32**

9. Danilo Petrucci (Pramac Ducati 45*/46**

10. Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) +0.562 56*/57**

*najhitreje odpeljani krog

** število odpeljanih krogov