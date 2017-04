Vinales umirja evforijo pred VN Argentine: Čutim pritisk, a to me še bolj motivira

Španski dirkač v razredu motoGP Maverick Vinales je na uvodni dirki sezone v Katarju potrdil odlično formo s treningov in testiranj pred začetkom nove dirkaške sezone. Zmaga na VN Katarja je dirkaču Yamahe dodalo še dodatni zagon pred drugo preizkušnjo, ki bo ta konec tedna na sporedu v Argentini. Tako se je 22-letni dirkač naenkrat znašel kar v vlogi favorita ne samo za zmago na VN Argentine, temveč tudi za skupno zmago, obenem je postal drugi najmlajši dirkač v zgodovini, ki je v razredu motoGP dosegel zmagi z različnima moštvoma.



V letu 2013 je bil svetovni prvak v razredu moto3, sedaj želi nadaljevati v zmagovalnem slogu. V Dohi sta bila na zmagovalnih stopničkah še dva Italijana, Andrea Dovizioso in Vinalesov moštveni kolega Valentino Rossi. "Po izjemni dirki v Katarju komaj čakam da sem nazaj na M1 ta konec tedna na dirkališču Termas de Rio Hondo. Pred nami je velik izziv, da nadaljujemo z dobrimi izidi, Katar je bila šele prva dirka. Malce pritiska čutim, ker je konkurenca izredna, vendar to me še bolj motivira in sili k trdemu delu. Moramo biti previdni, stopati korak za korakom in dirko za dirko,"se evforiji skuša izogniti Španec.



Vinales je tudi na stavnicah zelo hitro postal prvi favorit za osvojitev naslova prvaka, pa čeprav so dirkači opravili šele prvo od osemnajstih dirk. Vinalesu na stavnicah sledi aktualni prvak Marc Marquez, tretji je Dirkaški doktor.