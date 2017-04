Vinales presenetil Jarvisa: 'Vedel sem, da je šampion, a takšnega začetka nisem pričakoval

Slavje moštva Yamaha po dvojni zmagi na dirkališču Termas de Rio Hondo v Argentini. (Foto: AP)

Maverick Vinales je na dirkah v Katarju in Argentini dokazal, da je izjemen talent in da je pred njim izjemna kariera v razredu motoGP. Po koncu lanske sezone je mladi Španec zapustil moštvo Suzuki in se preselil k Yamahi, kjer je sedež izpraznil petkratni svetovni prvak Jorge Lorenzo, ki se je preselil k Ducatiju. Čeprav so že pred prihodom k Yamahi nekateri vedeli, da je izjemen dirkač, pa vseeno niso pričakovali, da se bo tako hitro privadil na nov motocikel in da bo po prvih dveh dirkah s popolnim izkupičkom vodil v svetovnem prvenstvu. Katalonec ima po dveh dirkah 14 točk prednosti pred Valentinom Rossijem, ki je tudi navdušil z začetkom sezone. Čeprav je imel Italijan velike težave na predsezonski testiranjih in se je na obeh prizoriščih zelo mučil na prostih treningih in v kvalifikacijah, je na dirkah znova dokazal, zakaj je devetkratni svetovni prvak. Sodeč po prvih dveh dirkah, je Yamaha v letošnji sezoni moštvo, ki ga bo konkurenca poskušala premagati.

"Ko smo se odločili za Mavericka, smo vedeli, da obstaja možnost, da bo kandidat za naslov svetovnega prvaka. Že v lanski sezoni ste lahko videli, kako talentiran dirkač je. Mlad je in ima za seboj že dve sezoni v elitnem razredu. Vedel sem, da je kandidat za naslov prvaka, toda ali sem pričakoval, da bo zmagal na uvodnih dveh dirkah? Niti slučajno! Ampak sedaj je vsem dokazal, da je šampion in s tem dejstvom smo zelo zadovoljni," je po dirki za VN Argentine povedal šef moštva Yamaha Lin Jarvis. Prvi mož japonskega moštva je spregovoril tudi o letošnjem motociklu, ki je bistveno boljši od lanskega in vsaj v uvodnih dirkah sezone, nekaj korakov pred konkurenco. "Očitno imamo motocikel, ki ni preveč divji. Nima nobenih presenečenj in ne povzroča težav dirkačem. Nekateri konkurenti so tudi izjemno hitri in moramo biti previdni. Ampak trenutno smo v prednosti," je še dodal Jarvis.

Nad predstavama dirkačev v modrem pa je po uvodnih dveh dirkah izjemno zadovoljen tudi direktor moštva Massimo Meregalli. V japonskem moštvu si pred začetkom sezone niso predstavljali, da bodo na uvodnih dveh dirkah zbrali štiri uvrstitve na zmagovalni oder. V Argentini so celo dosegli dvojno zmago, kar je poslalo še eno jasno poročilo konkurenci, da gre Yamaha letos na oba naslov prvaka - dirkaškega, kot tudi konstruktorskega. "Vedno bolj sem zaljubljen v dirko v Argentini. Ekipa je lahko zelo ponosna na to, kar je dosegla. Maverick je znova dokazal, iz kakšnega testa je. Prikazal je izjemno vožnjo, od starta do cilja. Če pogledamo čase, je odvozil popolno dirko in ostalim dirkačem nikoli ni ponudil priložnosti, da bi ga lahko dohiteli," je z izbranimi besedami o Vinalesu spregovoril Meregalli, ki pa ni pozabil niti na rojaka Rossija. Dirkaški doktor je znova najboljše prihranil za nedeljo in si privozil druge stopničke v letošnji sezoni. "Valentino je na dirki znova presenetil vse. Znova je pokazal, da lahko na dirki pozabi in odpravi vse težave, ki so ga pestile med dirkaškim koncem tedna. Ves čas trdo dela in rezultati govorijo, kaj je storil," je še povedal Meregalli, ki že komaj čaka na dirko v Austinu, saj bo imela Yamaha priložnost, da doseže 500. zmago v zgodovini svetovnega prvenstva. Dirkače pred evropskim delom sezone čaka še preizkušnja v Austinu, kjer bo na sporedu dirka za VN Amerik.