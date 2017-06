Vinalesu zrasla samozavest po testiranjih: Bilo je boljše od pričakovanj

Po ponedeljkovih testiranjih je bil bolj zadovoljen tudi vodilni dirkač v prvenstvu motoGP Maverick Vinales. Španec je nanizal kar 81 testnih krogov na dirkališču Montmelo in po času na koncu dneva zaostal le za Marcom Marquezom. Vinales in moštveni kolega Valentino Rossi sta testirala tudi novo ogrodje motocikla in Španec je bil s preizkušenim zadovoljen. "Preizkusili smo več stvari, tudi nove nastavitve motocikla. Dobro sem se počutil cel dan in dobro sem dirkal, z veliko samozavesti, zato sem zadovoljen. Imel sem dobre občutke in popoldne v hudi vročini je bilo boljše od pričakovanj, lahko sem naredil veliko krogov z dobim časom," je bil zadovoljen Vinales.

Vinales je v tej sezoni zmagal trikrat, na VN Katarja, VN Argentine in VN Francije in ima sedem točk prednosti pred prvim zasledovalcem Andreo Doviziosom, ki je skorajda ujel priključek z dvema zaporednima zmagama. Prav zato bo v boju za naslov izjemno zanimivo že na naslednji dirki v Assnu, ko se bodo dirkači po dveh tednih premora pomerili za točke na VN Nizozemske.