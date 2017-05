Vinales na testiranjih odgovoril z najboljšim časom, Rossi zgolj 21., odločitev o gumah na plečih dirkačev

Ponedeljkova testiranja v Jerezu so prinesla obilico sprememb, Michelin je pripeljal drugačno zmes gume, poleg tega pa so dirkači testirali 16-colsko konstrukcijo sprednje gume. Michelin celo trdi, da bodo dirkači glasovali, ali se bo sezona nadaljevala s 17-colsko konstrukcijo gume ali pa se bodo dirkači vrnili na 16-colsko, ki so jo v preteklosti že uporabljali. Če bo prišlo do spremembe, bo ta začela veljati najhitreje v Mugellu, še sporočajo iz Michelina. V kolikor ne bo prepričljive odločitve v korist ene ali druge velikosti gume, bodo dirkači 16-colsko gumo znova testirali na medsezonskih testiranjih po dirki v Barceloni.



Valentino Rossi in Maverick Vinales, ki je postavil najhitrejši čas testiranj 1:38.635, sta testirala tudi novo šasijo Yamahinih motorjev. Precej bolje se je očitno znašel Španec, ki je postavil najboljši čas, medtem ko je Italijan kljub 62 odpeljanim krogom postavil šele 21. čas (1:40.463). Zmagovalec nedeljske dirke v Jerezu Dani Pedrosa je bil z majhnim zaostankom (+0,081) tretji.

Rezultati testiranj v Jerezu, razred motoGP:

1. Maverick Vinales (Špa/Movistar Yamaha MotoGP) 1:38.635; 23/84

2. Marc Marquez (Špa/Repsol Honda Team) +0.002; 26/96

3. Dani Pedrosa (Špa/Repsol Honda Team) 0.081; 48/52

4. Aleix Espargaro (Špa/Aprilia Racing Team) + 0.364; 12/69

5. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati Team) + 0.395; 27/44

6. Jorge Lorenzo (Špa/Ducati Team) + 0.489; 4/50

7. Cal Crutchlow (VB/LCR Honda) + 0.684; 19/70

8.Hector Barbera (Špa/Reale Avintia Racing) + 0.825; 59/60

9. Johann Zarco (Fra/Monster Yamaha Tech 3) + 0.893; 5/42

10. Scott Redding (VB/OCTO Pramac Racing) + 0.901; 50/61