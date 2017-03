Vinales po najhitrejšem času prvega dne Katarja: Z izboljšano elektroniko se počutim samozavestnega

Po izvrstnem času 1:54,316 je novinarjem v garažah razlagal, da je najboljši čas postavil z mehko različico gume in da se na stezi v Losailu dobro počuti. "Počutim se samozavestnega. Danes sem se počutil dobro, steza je bila dobro pripravljena, pritiskal sem in skušal priti do čimboljšega rezultata," je pojasnil dirkač Yamahe Maverick Vinales. Glede na rezultate s predsezonskih testiranj in prvega treninga bo Vinales eden glavnih, če ne kar glavni, kandidatov za zmago v Katarju. Španec se zaveda, da hiter čas ne pomeni veliko, če na dirki ni dobrega ritma, zato bo petek namenil iskanju pravega ritma. In zakaj se je že v četrtek odločil preizkusiti mehkejšo različico gume? "Na koncu smo na motor dali mehko različico gume, v kolikor bi v petek deževalo. Posledično sem naredil najboljši čas," je razložil Vinales. Ta je še dodal, da je boljši čas kot na testiranjih posledica tega, da so pri Yamahi izboljšali nastavitve elektronike, kar ga pred prvo dirko dela še bolj samozavestnega. "Motor je dober. Ekipa dela dobro delo vseskozi. Nekoliko smo izboljšali elektroniko, kar je pomagalo k še hitrejšemu času," je obelodanil vsega 22-letni dirkač iz Figueresa. Moštvenega kolega Valentina Rossija je na prvem treningu premagal za skorajda sekundo in pol.

Če dirkačev uvodni dan VN Katarja ni motil dež, ki je napovedan v prihodnjih dneh, pa jim je kar nekaj preglavic uvodoma povzročal veter. "Na začetku je bilo precej vetrovno in bilo je nekaj peska na stezi, zato je bilo težko dobiti pravi oprijem. Nato se je vse skupaj umirilo in steza se je precej izboljšala," je še pojasnil Vinales.