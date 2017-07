Vinales po tretji zaporedni dirki brez stopničk ostaja optimist v boju za naslov prvaka

"Resnično sem samozavesten glede prvenstva. Dirko v Nemčiji sem začel z enajstega mesta, končal pa na četrtem, ob tem pa sem prehitel veliko dirkačev. Kljub prehitevanjem sem bil kar blizu tretjemu Daniju, kar pomeni, da smo naredili zares dobro delo med dirko,'' je zbranim novinarjem v Sachsenringu pojasnjeval Maverick Vinales. Katalonec ima sicer kar nekaj razlogov za optimizem, potem ko je med prebijanjem v ospredje prehitel tudi moštvenega kolega Valentina Rossija in na koncu zaključil na četrtem mestu. Toda za stopničke mu je vendarle zmanjkal boljši ritem na začetku dirke. "Nadoknadili smo toliko mest, kolikor smo jih realno lahko. Smo kar zadovoljni, vemo, da moramo še nekoliko izboljšati motocikel, toda splošno gledano smo zadovoljni," je po dirki v Nemčiji razlagal Vinales.

Vinales ostaja optimist v boju za naslov prvaka kljub temu, da je že na tretji zaporedni dirki ostal brez odra za zmagovalce. (Foto: motoGP)

Nazadnje je katalonski dirkač na tovarniški yamahi na zmagovalnem odru stal pred štirimi tedni, ko se je veselil drugega mesta v italijanskem Mugellu. Nato so sledile slabše predstave – 10. mesto na VN Katalonije, odstop na VN Nizozemske, in zdaj še četrto mesto na Sachsenringu. "V Montmeloju smo trpeli, v Assenu sem naredil napako, toda splošno gledano je kar dobro, kljub napakam smo še vedno v ospredju. Če želimo tako nadaljevati, moramo še malce več delati, še posebej na kvalifikacijah in v pripravi na na dirko," je napovedal Vinales in dodal, da bo ekipi enomesečni premor (naslednja dirka bo 6. avgusta v Brnu) koristil. "Vse izboljšave so v naših rokah. Sam pa bom skušal še izboljšati položaj na motociklu, po premoru pa se bom vrnil še močnejši in še bolje telesno pripravljen. Enomesečni premor nam bo dobro del,'' je zaključil 22-letni Katalonec iz Figueresa. V tem času bodo lahko pri yamahi dodobra preučili, zakaj so poltovarniške yamahe Jonasa Folgerja in Johanna Zarcoja na nekaterih stezah bistveno bolj konkurenčne kot tovarniške. Še posebej se zdi, da to pride do izraza na razmočenih stezah.