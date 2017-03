Vinales prepričljivo dobil prvi prosti trening na suhi stezi, Marquez drugi, Lorenzo peti, Rossi sekundo pol zadaj

Vinales je pokazal zobe tudi na prvem treningu v Losailu. (Foto: motoGP)

Dirkači so prvi prosti trening, ki je potekal na suhi stezi, vzeli skrajno resno, saj obstaja velika verjetnost, da bo to zaradi slabe vremenske napovedi, edini trening na suhi stezi. Poleg tega so dirkači vadili tudi prestop z motorja na motor, zaradi možnosti izvedbe dirke z menjavo motorjev. Maverick Vinales je prav v zaključku prostega treninga pokazal zobe in drugouvrščenega Marca Marqueza s fantastičnim časom 1:54,316 pustil zadaj za več kot pol sekunde. Tretji čas je pripadel še enemu dirkaču Honde, in sicer Daniju Pedrosi, čigar zaostanek pa je znašal že slabo sekundo(+0,894). Tovarniškega kolega Valentina Rossija , ki je pristal na devetem mestu, pa je Vinales ugnal za skoraj sekundo in pol (+1,483).

Rezultati prvega prostega treninga, MotoGP:

1. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) 1:54,316

2. Marc Marquez (Špa/Honda) +0,596

3. Dani Pedrosa (Špa/Honda) + 0,894

4. Jonas Folger (Nem/Tech3 Yamaha) +1,271

5. Jorge Lorenzo (Špa/Ducati) +1,291

6. Loris Baz (Fra/Avintia Racing) +1,308

7. Cal Crutchlow (VB/LCR Honda) +1,323

8. Johann Zarco (Fra/Tech3 Yamaha) +1,476

9. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) +1,483

10. Aleix Espargaro (Špa/Aprilia Racing Team) +1,556

moto2:

1. Thomas LUTHI (Švi/CarXpert Interwett en) 2'00.422

2. Takaaki NAKAGAMI (Jap/IDEMITSU Honda Team Asia) + 0.080

3. Miguel OLIVEIRA (Por/Red Bull KTM Ajo) + 0.133

4. Franco MORBIDELLI (Ita/EG 0,0 Marc VDS) + 0.180

5. Alex MARQUEZ (Špa/EG 0,0 Marc VDS) + 0.226

6. Mattia PASINI (Ita/Italtrans Racing Team ) + 0.444

7. Axel PONS (Špa/RW Racing GP) + 0.485

8. Danny KENT (VB/Kiefer Racing) + 0.594

9. Fabio QUARTARARO (Fra/Pons HP40) + 0.634

10. Luca MARINI (Ita/Forward Racing Team) + 0.698

moto3:

1. Philipp OETTL (Nem/Südmetall Schedl GP Racing) 2'06.981

2. Joan MIR (Špa/Leopard Racing) + 0.258

3. Gabriel RODRIGO (Arg/RBA BOE Racing Team) + 0.399

4. Juanfran GUEVARA (Špa/ RBA BOE Racing Team) + 0.407

5. Romano FENATI (Ita/Marinelli Rivacold Snipers) + 0.433

6. Marcos RAMIREZ (Špa/Platinum Bay Real Estate) + 0.445

7. Bo BENDSNEYDER (Niz/Red Bull KTM Ajo) + 0.451

8. Ayumu SASAKI (Jap/SIC Racing Team) + 0.829

9. Niccolò ANTONELLI (Ita/Red Bull KTM Ajo) + 0.835

10. Adam NORRODIN (Mal/SIC Racing Team) + 0.875