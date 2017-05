Vinales v Jerezu razočarano razlagal: Počutil sem se, kot da bom zdrsnil na vsakem ovinku

"Težko je reči, kaj se je dogajalo na dirki. Še na ogrevanju sem se počutil zelo dobro, zelo čisto, vozil sem na svoj način. Podobno je bilo tudi na ogrevanju v Austinu, nato pa je na dirki sledila katastrofa. Imeli smo dobre nastavitve elektronike. Našli smo nekaj, s čimer bi se s Hondo lahko borili za najvišja mesta, če bi šlo vse, tako kot je treba," je razočarano razlagal Yamahin Maverick Vinales, ki je bil na nedeljskem jutranjem ogrevanju celo najhitrejši dirkač na zahtevni stezi v Jerezu. Vinales je dodal, da ga je tokrat razočarala prednja guma, s katero je imel ogromno težav tudi njegov moštveni kolega Valentino Rossi. "Imeli smo težave s sprednjim delom motorja, ni se dobro obnašal, ogromno se je spremenilo v primerjavi z jutrom, pa čeprav smo spremenili zgolj gume, ničesar drugega nismo spreminjali,'' je pojasnjeval Vinales.



"Počutil sem se, kot da bom zdrsnil na vsakem ovinku, tako da je bilo zelo čudno in težko za nas. Izboljšati se moramo na prihodnjih dirkah, saj smo izgubili nekaj pomembnih točk za prvenstvo," je še dodal Vinales, ki s prstom ni želel kazati na proizvajalca gum Michelin. "Pošljejo ti elektronsko sporočilo, če govoriš slabo o kakšni znamki. To se mi zdi logično, saj si vsi želimo, da ima naša znamka dobro podobo in da vsi o tebi govorijo dobro. Bil sem eden redkih dirkačev, ki se nikoli ni pritoževal nad Michelinom in ki sem ga podpiral maksimalno. Kar pa ne razumem, je to, da je na zadnjih dveh dirkah naša guma delovala odlično na jutranjem ogrevanju, na dirki pa ne. In to se ni zgodilo samo pri meni, temveč tudi pri Valentinu. To me čudi. Če bi Valentino zaključil tretji, bi si rekel: 'Dobro, zmotili smo se v nastavitvah motorja', toda tudi Valentina smo videli z veliko težavami, imel je enake težave kot jaz," je še potarnal Španec. Po zmagi v Austinu in drugem mestu v Jerezu se je Yamahinima dirkačema na vrhu skupnega seštevka razreda motoGP zelo približal tudi aktualni svetovni prvak Marc Marquez, ki na tretjem mestu za vodilnim Rossijem zaostaja zgolj za štiri točke (62/58).