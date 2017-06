Marquez optimistično v Assen: Za nami je zelo pozitivna dirka, tudi testiranja obetajo

Stopničke iz Barcelone: Doviziosu (v sredini) družbo delata hondina matadorja Marquez in Pedrosa. (Foto: AP)

Temu so bili pri Repsol Hondi blizu že na minuli VN Katalonije, kjer sta Dani Pedrosa in Marc Marquez zasedla mesti št. 2 in št. 3, slavil pa je še drugič zapored Italijan Andrea Dovizioso (Ducati). Marquez se je z domače dirke vrnil kot tretji dirkač z lestvice letošnje sezone, zato je optimistično napovedal tudi gostovanje ta konec tedna v Assnu. "Jasno je, da je vreme vedno nepredvidljivo in se lahko hitro spremeni, zato moramo biti pripravljeni na prilagajanje, tako kot nam je uspelo leta 2014 in lani," je v uradni izjavi Repsol Honde povedal Marquez. "To skupaj z dejstvom, da so v tej sezoni vse dirke precej nepredvidljive, pomeni, da moramo biti povsem osredotočeni in še posebej trdo delati od petka zjutraj. Morali bomo poiskati dobre nastavitve za naš motocikel in za gume, naš cilj pa je boj za stopničke na dirki," je nadaljeval branilec naslova, ki tudi po zaslugi težav dolgo časa vodilnih v skupnem seštevku Mavericka Vinalesa in Valentina Rossija (oba Movistar Yamaha) očitno še ni rekel zadnje besede v boju za obrambo prestola motoGP: "Za nami je zelo pozitivna dirka in tudi testiranja na dirkališču v Barceloni so bila obetavna, zato si zelo želimo spet na motocikel in nadaljevati na enaki ravni. V Assnu smo že videli zelo razburljive dirke in nanje imamo dobre spomine."

V Assnu bo potrebno "veliko zbranosti", meni Marquezov moštveni kolega Pedrosa, ki bi si seveda zelo želel presenetiti konkurenco, kot mu je to uspelo pred dobrim mesecem na VN Španije. "Assen ponavadi zahteva veliko zbranosti, moraš biti pripravljen in moraš se znajti v kateri koli situaciji, ki se pojavi tekom konca tedna," pravi Pedrosa. "Nikoli ne veš, koliko časa boš preživel na suhem asfaltu, glede na to, da moraš preizkušati različne gume med treningi, pa moraš maksimalno izkoristiti vsak trenutek. Gre za hitro stezo, ki mi je všeč, morali bomo pritiskati že od petka zjutraj, da bi dali vse od sebe in se morda v nedeljo spet vključili v boj," dodaja izkušeni dirkač iz Sabadella.