Vodstvo Yamahe navdušeno nad Vinalesom, razočarani pa niso niti nad Rossijem: 'Italijan je opravljal veliko drugega dela'

Maverick Vinales je dobil vsa uradna testiranja, od kar je postal član moštva Yamaha. (Foto: motoGP)

Dirkači in moštva so v zadnjem mesecu priprav pred začetkom letošnje sezone v razredu motoGP. Predzadnja postaja predsezonski testiranj je bil avstralski Phillip Island, kjer so se dirkači potili tri dni. Na koncu pa je bil znova najhitrejši Maverick Vinales. Mladi Španec je pred testiranji na avstralskem otočku dobil še testiranja takoj po koncu lanske sezone v Valencii in prva testiranja v letošnji sezoni, ko so se dirkači potili v tropskem Sepangu. Novopečeni dirkač moštva Yamaha tako v uvodnih mesecih dokazuje, da se je japonsko moštvo odločilo pravilno, ko se je odločilo, da je mladi Španec idealna zamenjava za Jorgeja Lorenza. Petkratni svetovni prvak, ki je celotno kariero nastopal za Yamaho si je namreč nove izzive našel pri moštvu Ducati, kjer pa zaenkrat še ni povsem v stiku z najboljšimi. Šefi Yamahe so tako nad Vinalesom navdušeni in upajo, da bo uspel to formo prenesti tudi na dirke, ko bo šlo za res.

"Maverick je bil izjemno hiter. Za nas je bilo najbolj pomembno videti, kako mu bo uspelo simulirati dirko. V lanski sezoni smo imeli veliko težav z obrabo zadnje gume. On pa ima že od prvega trenutka dobre občutke z gumami. Čeprav je sam priznal, da v Avstraliji še ni pokazal vsega, saj so ga simulacije dirk tudi močno utrudile in je sam dejal, da ni tako hiter, kot bi lahko bil in da lahko od njega pričakujemo še večji napredek," je zadovoljno po testiranjih razlagal direktor moštva Movistar Yamaha Massimo Meregalli.

Valentino Rossi je bil razočaran nad rezultati testiranj na Phillip Islandu. (Foto: motoGP)

Nekoliko manj zadovoljen pa je bil po testiranjih na Phillip Islandu devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi. Izkušeni Italijan se je skozi celotna testiranja ukvarjal z veliko težavami in na koncu ni bil med najhitrejšimi. Tako je dirkaški doktor testiranja ocenil kot neuspešna in upa, da bo do naslednjih že tisti pravi Rossi. Naslednja testiranja so sicer na sporedu v Katarju med 10. in 12. marcem. To so zelo pomembna testiranja saj bo nato 26. marca tam tudi uvodna dirka sezone 2017. Čeprav Rossi, ki je med testiranji dopolnil 38 let, ni bil zadovoljen z opravljenim, pa so bili z njegovim delom zelo zadovoljni šefi moštva, saj so od njega zahtevali povsem drugačne stvari, kot pa hitrost. "Valentina smo prosili, da preizkuša veliko različnih stvari. Ves čas je delal na obrabi gum. Nekaj teh testov se je dobro izšlo, nekaj pa nekoliko slabše. Na koncu je bil zelo utrujen. Zato tudi sam ni želel opravljati daljših simulacij dirk in hitrih krogov," je po končanem dogajanju v Avstraliji še dodal Meregalli. Ta je sicer prepričan, da bo Rossi že do prve dirke nared in se bo spoprijateljil z novo M1 Yamaho, s katero bo v prihajajoči sezoni naskakoval tako želeni deseti naslov svetovnega motociklističnega prvaka.