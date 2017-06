VIDEO: Dirkaški konec tedna v Sachsenringu odpirajo prosti treningi, na prvem najhitrejši Dovizioso

Dirkači vseh motociklističnih razredov so se preselili na še eno legendarno dirkališče, in sicer na Sachsenring v vzhodno Nemčijo. Na omenjeni dirki bo zagotovo močan aktualni svetovni prvak Španec Marc Marquez, ki je na tem nemškem dirkališču dobil sedem zaporednih dirk v vseh treh tekmovalnih razredih. Tudi v prvenstvu je sedaj zeli blizu, saj na četrtem mestu za vodilnim Andreo Doviziosom zaostaja zgolj za devet točk, na svojem računu jih ima namreč 104 točke. "Sachsenring je steza, ki mi je zelo všeč. Ustreza tudi Hondi in mojemu dirkaškemu slogu. Za letošnjo sezono so preplastili stezo z novim asfaltom, zato bomo videli, kako je, ko bomo prvič preizkusili stezo. Toda to je dirkališče, ki mi ustreza in čas je za napad," pred petkovim prostim treningom pravi Marquez.



Izidi prvega prostega treninga:

motoGP:

1. Andrea Dovizioso Ita Ducati Team Ducati 292.8 1'21.599

2. Maverick Vinales Špa Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.1 1'21.637 0.038 / 0.038

3. Dani Pedrosa Špa Repsol Honda Team Honda 293.7 1'21.789 0.190 / 0.152

4. Aleix Espargaro Špa Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'21.832 0.233 / 0.043

5. Alvaro Bautista Špa Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.6 1'21.840 0.241 / 0.008

6. Marc Marquez Špa Repsol Honda Team Honda 292.0 1'21.898 0.299 / 0.058

7. Johann Zarco Fra Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'21.973 0.374 / 0.075

8. Danilo Petrucci Ita OCTO Pramac Racing Ducati 292.3 1'21.992 0.393 / 0.019

9. Jack Miller Avs EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1'22.068 0.469 / 0.076

10. Scott Redding VB OCTO Pramac Racing Ducati 291.7 1'22.075 0.476 / 0.007