Začetek novega rivalstva? Vinales se huduje nad Marquezom, ki se mu je v Avstraliji prilepil na zadek ...

Vinales (na fotografiji) je v velikem slogu začel s svojo epizodo pri Movistar Yamahi. (Foto: motoGP)

Zaradi Marca Marqueza (Repsol Honda) je Maverick Vinales na zadnji dan testiranj na Phillip Islandu ostal brez tako imenovanega "long runa", saj se mu je katalonski rojak prilepil na zadek in mu pokvaril načrte. Nezadovoljni Vinales je z mediji delil svoje nezadovoljstvo nad ravnanjem aktualnega svetovnega prvaka, mediji pa si ob takšnih in drugačnih besedah že manejo roke. Po koncu "ekipnega rivalstva" Valentina Rossija in Jorgeja Lorenza se očitno poleg "fronte" Rossi-Marquez odpira nova. Vinalesu večina poznavalcev napoveduje boj za najvišja mesta v njegovi prvi sezoni v vrstah Movistar Yamahe, seveda pa ima najvišje apetite poleg Rossija in Lorenza, ki je prestopil k Ducatiju, tudi nepopustljivi Marquez.

"Ekipa mi je sporočala, da imam Marca za seboj, jaz pa se nisem želel ustaviti. Tega res nisem razumel, kajti ko opravljaš svoje delo, ko si sredi svojega 'long runa', če takrat res ne moreš pritisniti ..." je manjši kratek stik z Marquezom, ki skorajda zagotovo ne bo edini v prihajajočih letih, v Avstraliji opisal Vinales. "Ne bom kvaril ritma, pa naj bo to Marc ali Valentino. Tako sem moral opustiti svoj 'long run', škoda, saj sem dosegal čase 1:29 in pol. Naslednjič, ko bo on sredi svojega 'long runa', pa bom imel jaz priložnost, da ga zmotim," je bojevito napovedal Katalonec. Njegov dve leti starejši rojak se je odzval za Autosport, kjer pa ni želel preveč pogrevati strasti. "Šel sem na stezo in videl, da je šel Maverick mimo. Uspelo mi je nadoknaditi zaostanek in dva kroga sem mu sledil, vedno je zanimivo videti različne motocikle," je dejal Marquez. "Videl sem tudi nekaj Ducatijev ter ostalih, ki so se zdeli močni. Tudi Suzuki je zanimiv za sledenje. Yamaha pa ima tako kot lani zelo konkurenčen motocikel."