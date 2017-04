Zarco navdušen nad prvimi točkami v motoGP: Še naprej moram trdo delati, da bom dozorel v pravega dirkača

Johann Zarco je zagotovo eno najlepših presenečenj na začetku letošnje sezone v razredu motoGP. (Foto: AP)

Novinec v elitnem motociklističnem razredu Johann Zarco je na dirki za VN Argentine na dirkališču Termas de Rio Hondo osvojil svoje prve točke v kraljevem razredu. Francoz je nase opozoril že na uvodni dirki v Katarju, kjer se je na začetku dirke prevzel vodstvo in si privozil zajetno prednost, a storil napako in dirko končal v puščavskem pesku. Dvakratni svetovni prvak razreda moto2 tokrat napake ni ponovil in bil s petim mestom najvišje uvrščeni novinec na drugi dirki sezone. Dirkač moštva Tech3 Yamaha je tako še enkrat več dokazal, da je zasluženo prišel v najmočnejši razred in se je tudi tu sposoben boriti za najvišja mesta. "Zelo, zelo, zelo sem vesel s petim mestom. Je res, da sem dve mesti pridobil, ker sta Marc Marquez in Dani Pedrosa odstopila, a sem kljub vsemu zelo zadovoljen, saj sem pokazal, da sem se sposoben boriti," je takoj po dirki v Argentini povedal Francoz, ki je v lanski sezoni drugič zapored postal prvak razreda moto2 in s tem spisal zgodovino, saj je postal prvi dirkač, ki mu je to uspelo, od kar so vpeljali razred moto2.

"Začeti dirko s 14. startnega položaja je vselej zahtevno, še posebej, če si v skupini z dirkači, ki se vsi peljejo z več kot 300 kilometri na uro. Toda uspelo mi je, saj sem imel dobre občutke na motociklu in se zavedal svojih šibkih točk. Med dirko mi je celo po pravi borbi uspelo prevzeti četrto mesto od Alvara Bautiste, a na koncu je imel boljši ritem in mu nisem uspel več slediti. Res sem se trudil, a na koncu mi ni uspelo," je bil kljub vsemu nekoliko razočaran Zarco, katerega bi četrto mesto še bolj razveselilo kot peto. Odličen izkupiček poltovarniškega moštva Tech3 je s šestim mestom dopolnil še en novinec v elitnem razredu, in sicer Jonas Folger. "Po Katarju sem bil zelo samozavesten, saj mi je tam uspel izjemen začetek dirke. Ampak pomembno je bilo tudi, da sem bil mentalno pripravljen in odločen, da tokrat končam dirko. Uspelo mi je in to na odličen način. Odlično se počutim v tem moštvu, zavedamo se naših šibkih točk in delamo na tem, da jih odpravimo. " je še dodal Zarco, ki je trenutno deseti v točkovanju svetovnega prvenstva, zbral je enajst točk, kar je več od Danija Pedrose in Jorgeja Lorenza, ki v elitnem razredu nastopata že vrsto let. "V razredu moto2 sem potreboval veliko časa, da sem se privadil na motocikel in enako je v motoGP. Še naprej moram trdo delati, saj le tako bom dozorel," je za konec dodal simpatični Francoz.