Zarco po testiranjih na Tajskem: Marc je zmagovalec, sam pa sem na odru za zmagovalce

"Čas kroga in dirka sta dve različni stvari. Dobro sem se znašel tudi na rabljenih gumah. Toda če bi bil start, borba s konkurenti, 26 krogov zaporedoma, česar pa na Tajskem nisem naredil, bi to spremenilo celotno zgodbo," je tridnevna testiranja na dirkališču v Buriramu opisal francoski dirkač Johann Zarco. Ta se je poltovarniški yamahi še naprej izvrstno počuti. "Zdi se, da bi bil blizu stopničk ali celo na stopničkah, bi rekel. Za zmago vidim Marqueza bistveno močnejšega, tako da se je lahko še dodatno poigral z motorjem in bil v vsakem krogu hitrejši kot jaz," je še pristavil karizmatični Francoz, ki je v pretekli sezoni debitiral v razredu motoGP. In kaj se lahko nauči od pristopa aktualnega prvaka Marqueza? "Ne vem. Vsak od nas ima svoj pristop. Zame je to šele drugo leto v motoGP, zato se skušam še naprej smejati. Uživam in to je najpomembneje," je pristavil 27-letnik iz Cannesa, ki se lahko pohvali z dvema naslovoma v razredu moto2.

Znova je zasenčil tovarniška dirkača Yamahe

Zarco, ki je že v lanski sezoni pogostokrat zasenčil tovarniška dirkača Yamahe, je znova opozoril nase s poltovarniškim motociklom, s šasijo zmagovite yamahe iz sezone 2016. S tem je znova dal vetra tovarniškima motocikloma, na katerih sedita Maverick Vinales in Valentino Rossi. "Še vedno sem prepričan v to, da je miren način vožnje pravi za ta motocikel, saj je bil Jorge Lorenzo na njem zelo hiter. Tudi z Ducatijem je v Maleziji postavil rekord kroga. To pomeni, da je Ducati dober, toda tudi to, da je dirkač dober," je izpostavil Zarco, ki na yamahi z načinom vožnje marsikoga spominja na Lorenza, ko je ta še vozil za Yamaho.