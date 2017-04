VIDEO: Hadžič vesel napredovanja, Milanič priznal, da je prvenstvo v prvem planu, a da jim ta poraz ne godi

Trener Olimpije Safet Hadžić je bil po zmagi razumljivo zadovoljen, ker je njegova ekipa le našla recept, kako priti do dobrega rezultata. "Vesel sem, da smo šli naprej in to proti kakovostnemu Mariboru. V tem uspehu ne gledam na svojo prihodnost, zanima me samo, da do konca prvenstva poskusimo priti v zmagovalni niz,'' je razlagal začasni trener Olimpije, ki je klub prevzel po odhodu Marijana Pušnika, ki ni našel prave kemije z igralci. "Za ekipo si želim, da poskusimo osvojiti pokal, kar bo blazno težko, saj so nasproti zelo kakovostne Domžale. Velika stvar je, da smo se nekako uvrstili v finale, zdaj bom poskusil narediti vse, da gremo s tekme na tekmo, da skušamo to prenesti tudi v prvenstvo,'' je še pojasnil Hadžić.

Hadžić je poskrbel za nekaj veselja v taboru zmajev po klavrnem spomladanskem delu PLTS. (Foto: Damjan Žibert)

Precej bolj nezadovoljen je bil razumljivo trener Maribora Darko Milanič, ki pa iz nenapredovanja ni delal velike drame. Priznal je, da je prioriteta Maribora v tej sezoni prvenstvo, ne pokal, kjer je Maribor (neuspešno) branil lanskoletni naslov. "Ne vendarle, ostaja nam prvenstvo, kar nam je prioriteta. Danes smo izgubili, to nam ne prija, vendar je za nami odlična tekma. Igramo dobro, dominiramo, fantje so poletni, ta zaključek pred samimi vrati, mora spet priti nazaj, potem bomo zares odlični," je pojasneval trener Maribora. Mi nismo veseli, naredili smo veliko, igrali odličen nogomet, dominirali, gol je visel dolgo v zraku. Ko si odličen in ko se samo še čaka na gol, da bo do njega prišlo, takrat pa smo ga dobili, kar je spremenilo potek tekme. Takrat se je nasprotnik še bolj zaprl, v tem so Ljubljančani dobri zaradi višine. Potem smo imeli dovolj nekih priložnosti, bili nevarni, a nismo uspeli zadeti. Žal mi je, da nismo prvi zadeli, da nismo šli naprej, saj smo odigrali odličen nogomet. Več razlogov je, da Dare Vršič ni zadel v prvi postavi, saj je pred nami še veliko tekem, pa tudi dejstvo, da se Marcos Tavares na takih tekmah, ko je malo prostora, odlično znajde. Pokazalo se je, da je bila ta poteza fantastična, ker je kapetan imel priložnosti, bil aktiven v zgoščenem prostoru," je še dejal Milanič.