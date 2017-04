Tottenham bo tudi v prihodnji sezoni igral na 'zakletem' Wembleyju

Wembley bo v prihodnji sezoni začasni dom nogometašev Tottenhama. (Foto: AP)

Drugi največji evropski stadion bo v prihodnji sezoni gostil nogometaše Tottenhama, ki so pet krogov pred koncem Premier League na drugem mestu s 74 točkami in so na dobri poti, da bodo v prihodnji sezoni znova igrali v Ligi prvakov, še vedno pa so v boju tudi za prvo mesto na Otoku, ki ga trenutno s štirimi točkami več drži Chelsea. Do začasne selitve na Wembley, ki lahko sprejme 90 tisoč gledalcev - večji stadion v Evropi je le Camp Nou s kapaciteto 99.354 gledalcev - bo prišlo zaradi gradnje novega stadiona londonske ekipe, ki bo praktično na istem mestu, kjer danes stoji legendarni White Hart Line, ki je bil 118 let dom Tottenhama. Tottenham bo svojo zadnjo tekmo na White Hart Lineu igral 14. maja, ko bo gostil Manchester United. Gradnja novega stadiona bo stala 400 milijonov angleških funtov.