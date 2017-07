Abramović nagradil igralce za osvojeni naslov: Vsak dobil posebno uro v vrednosti 10.000 evrov

Bogati ruski poslovnež Roman Abramovič, lastnik nogometnega kluba Chelsea, je poleg premije za osvojen naslov angleškega prvaka svojim igralcem podaril še eno dragoceno darilo. Vsak nogometaš je prejel uro Hublot, katere vrednost ocenjujejo na 10.000 evrov. Na uri je grb tega kluba z znamenitim levom, na Instagramu sta uro ponosno razkazala Brazilec William in Nathaniel Chelobah, sicer angleški reprezentant selekcije do 21 let.

Angleški mediji, ki so objavili tudi zahvalno pismo Abramoviča in drugih veljakov kluba za dosežke v sezoni 2016/17, so se pošalili, da nogometaši po novem ne bodo mogli iskati izgovorov za zamujanja na treninge.

Vse manj je verjetno, da bi Costa tudi v prihodnji sezoni zadetke proslavljal pred navijači na Stamford Bridgeu. (Foto: AP)

Costa dokončno odhaja?

Že pred nekaj časa smo poročali, da naj bi bil napadalec Diego Costa, kljub osvojenemu naslovu v Premier League, nezadovoljen v Londonu. Najbolj naj bi si Brazilec s španskim potnim listom želel povratka v Atletico Madrid, ki pa zaradi nepravilnostih pri podpisovanju mladih nogometašev, v tem prestopnem roku ne sme registrirati novih nogometašev. Med zadnjim kvalifikacijskimi tekmami za svetovno prvenstvo, ko je Costa treniral s špansko izbrano vrsto, je celo priznal, da mu je trener Antonio Conte kar prek telefonskega sporočila povedal, da nanj ne računa več. To je Costa tudi priznal španskim novinarjem. In da v prihodnji sezoni več kot očitno ne bo več nosil modrega dresa je potrdilo tudi poročanje angleških medijev. Brazilec namreč ni prišel na klubski zbor pred začetkom nove sezone. Za njegove usluge se je sicer tudi ogrel turški Bešiktaš, ki bi si igralca od aktualnih angleških prvakov sposodil za eno sezono.