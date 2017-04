Adijo Berlusconi, živjo Kitajci: AC Milan sedaj tudi uradno v rokah novih lastnikov

Silvio Berlusconi zapušča AC Milan. (Foto: AP)

"Danes je Fininvest zaključil prodajo celotnega deleža v lasti AC Milan - v višini 99,93 odstotka -, novi lastnik pa je Rossoneri Sport Investment Lux," sta v skupini izjavi zapisala nekdanji in zdajšnji lastnik Milana. O prodaji Milana kitajskemu konzorciju se je govorilo že lani poleti, danes pa je to postalo tudi uradno. Svoje največje uspehe je italijanski nogometni velikan, ki mu v zadnjih letih ne gre vse po načrtih, dosegel prav pod vodstvom Silvija Berlusconija. Z njim je bil petkrat evropski prvak, osemkrat je bil prvak Italije, petkrat je osvojil italijanski pokal, sedemkrat superpokal Italiji in petkrat evropski superpokal.