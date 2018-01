Aguerov šov za novo, prepričljivo zmago 'meščanov', Martial Unitedov junak na gostovanju pri Burnleyu

Vodilno moštvo angleškega nogometnega prvenstva Manchester City je z novo, prepričljivo zmago - tokrat so bili varovanci Josepa 'Pepa' Guardiole na domači zelenici s 3:1 boljši od Newcastla - znova povišal svojo prednost pred najbližjim zasledovalcem na ligaški razpredelnici, mestnim rivalom Manchester Unitedom na 12 točk.



Na Etihadu je s klasičnim 'hat-tricom' zablestel odlični argentinski napadalec Sergio Kün Aguero, za 'srake' pa je častni zadetek dosegel Jacob Murphy v 67. minuti. Rdeči vragi so 'preživeli' zahtevno gostovanje pri Burnleyu, kjer jih je z odločilnim zadetkom v 54. minuti novih muk odrešil prisebni Anthony Martial.





Odlični Argentinec Sergio Kün Aguero je s klasičnim 'hat-trickom' poskrbel za novo, prepričljivo zmago Manchester Cityja nad Newcastlom (3:1). (Foto: AP)

'Topničarji' so se (nepričakovano) znesli nad Crystal Palacom

Arsenal, ki že nekaj zadnjih sezon igra po sistemu 'toplo-hladno', je tokrat pred svojimi privrženci povsem nadigral in ponižal moštvo Crystal Palaca. Sam podatek, da so varovanci francoskega stratega Arsena Wengerja po zgolj 22-ih minutah vodili že z neverjetnih 4:0, dovolj zgovorno priča o razmerju moči med tekmecema na polnem Emiratesu.



Mrežo gostov je v 6. minuti načel Nacho Monreal. Le štiri minute pozneje je na 2:0 povišal Alex Iwobi, Laurent Koscielny pa je v 13. minuti napovedal Palacu pravo malo katastrofo. Ko so gostje komaj ujeli malce sape po začetnem rezultatskem šoku, je v 22. minuti, ko je bil za domače uspešen tudi Alexandre Lacazzette, na glavnem ekranu pisalo že 4:0.





Unitedov Anthony Martial je z zadetkom v 54. minuti odločil dvoboj na gostovanju pri Burnleyu. (Foto: AP)

Chelsea z novimi tremi točkami ohranil tretje mesto na lestvici

Varovanci temperamentnega Antonia Conteja so na gostovanju pri Brightonu pokazali svoj šampionski obraz iz minule sezone, ko so s potrpežljivo in taktično disciplinirano igro skozi vseh 90 minut lomili svoje nasprotnike.



Tokrat jo je 'skupil' Brighton, ki ob razpoloženem londonskem dvojcu Eden Hazard - Willian ni imel nikakršnih možnosti za presenečenje. pri je mrežo domačih načel že v 3. minuti, drugi pa je izid na 2:0 povišal le tri minute pozneje, torej v 6. Izjemni Belgijski reprezentančni ofenzivni vezist je bil vnovič uspešen v 77. minuti, ko je izkoristil lepo podajo Victorja Mosesa, slednji pa je minuto pred koncem rednega dela srečanja postavil končni izid 4:0 za 'blues'.



Angleško državno prvenstvo, 24. krog, izidi:

Brighton and Hove Albion - Chelsea 0:4 (0:2)

0:1 Hazard 3., 0:2 Willian 6., 0:3 Hazard 77., 0:4 Moses 89.

Arsenal - Crystal Palace 4:1 (4:0)

1:0 Monreal 6., 2:0 Iwobi 10., 3:0 Koscielny 13., 4:0 Lacazette 22., 4:1 Milivojević 78.

Burnley - Manchester United 0:1 (0:0)

0:1 Martial 54.

Everton - West Bromwich Albion 1:1 (0:1)

0:1 Rodriguez 7., 1:1 Niasse 70.

Leicester City - Watford 2:0 (1:0)

1:0 Vardy 39./11m, 2:0 Mahrez 91.

Stoke City - Huddersfield Town 2:0 (0:0)

1:0 Allen 53., 2:0 Diouf 69.

West Ham United - Bournemouth 1:1 (0:0)

0:1 Fraser 71., 1:1 Hernandez 73.

Manchester City - Newcastle United 3:1 (1:0)

1:0 Aguero 34, 2:0 63./11m, 3:0 83., 3:1 Murphy 67.