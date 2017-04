Amsterdam ni pozabil: 70. rojstni dan pokojnega Cruyffa počastili z napovedanim preimenovanjem stadiona

Amsterdam ArenA bo od zdaj naprej znana kot Johan Cruijff Arena, stadion večkratnega evropskega in državnega prvaka Ajaxa bo tako nosil ime pokojnega Johana Cruyffa. Nizozemec je marca 2016 umrl tik preden bi dopolnil 69 let, potem ko je izgubil boj z rakom. Njegova smrt je užalostila svet nogometa in športa, še posebej čustveni so bili poleg Amsterdama tudi v Barceloni, kjer je Cruyff tako kot pri Ajaxu žel velike uspehe in klub po desetletjih neuspehov popeljal na raven velikega tekmeca Real Madrida, najprej v 70. letih kot igralec, nato pa v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja kot trener. Mestne oblasti so v torek, ko bi Cruyff (Nizozemci njegov priimek črkujejo Cruijff) praznoval 70. rojstni dan, sporočile, da so dosegle dogovor z upraviteljem Amsterdam Arene in Ajaxom, v skupni izjavi pa so sporočili, da so se želeli s preimenovanjem osrednjega nogometnega objekta v mestu "primerno pokloniti najboljšemu nogometašu, kar sta jih videla Amsterdam in na Nizozemska".

Po sklenjenem dogovoru naj bi do preimenovanja prišlo v šestih mesecih, ko bo stadion, na katerem mednarodne tekme igra tudi nizozemska reprezentanca, gostil prve tekme z novim imenom. Cruyff je z Ajaxom in Barcelono osvojil številne lovorike, najprej kot igralec, zatem še kot trener, z nizozemsko reprezentanco pa je leta 1974 igral v finalu svetovnega prvenstva. Župan Amsterdama Eberhard van der Laan in mestni svet sta se ob tem strinjala, da po Cruyffu poimenujejo še ulico, trg in most v Amsterdamu. Katalonski nogometni velikan Barcelona je prejšnji mesec po Cruyffu poimenoval stadion rezervne ekipe Barcelone, ki se zdaj imenuje Estadi Johan Cruyff.