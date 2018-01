Rdeči vragi se oborožujejo pred nadaljevanjem Lige prvakov: Alexis Sanchez tik pred podpisom štiriinpolletne pogodbe?

Čilski reprezentant Alexis Sanchez je že v poletnem prestopnem roku izrazil glasno željo po prestopu, v vrstah topničarjev se namreč ne počuti dobro, zaradi slabe uvrstitve Arsenala ob koncu minule sezone, pa se je letos mogel odpovedati še nastopanju v elitnem evropskem tekmovanju Ligi prvakov.

Manchester United bi rad pred drugim delom Lige prvakov strnil svoje vrste, Alexis Sanchez bi bil dobrodošla okrepitev napada rdečih vragov. (Foto: AP)

Sanchezu se sicer pogodba s topničarji izteče v juniju, prav zato so se zanj ogreli v Manchestru, rdeči vragi naj bi po poročanju britanskega Telegrapha s Čilencem podpisali štiri in pol letno pogodbo.

Zaradi uvrstitve Arsenala v Ligo Evropa, bi tako lahko s klubom z Old Trafforda zaigral v Ligi prvakov, v Manchestru pa ga vabijo s kar 15,8 milijoni letne plače. "Mislim, da imamo možnosti. Pa vendar ima igralec njegovega kova tudi druge ponudbe na mizi. Kdo ve? Mislim, da le on sam in odgovorni pri Arsenalu vedo, kaj se bo zgodilo. Po pravici povedano sam nimam pojma," je po ligaški zmagi zatrjeval Jose Mourinho, ki bi se, če gre verjeti britanskim medijem, ob prihodu Sancheza moral posloviti od Henrikha Mkhitaryana. Slednji naj bi tako odšel v Arsenal, zato je usoda Sancheza trenutno predvsem v rokah Armenca.