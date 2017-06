Ali Ibrahimović v prihodnji sezoni ne bo več del vražje enajsterice?

Ibrahimović je poškodbo staknil na tekmi proti Anderlechtu. (Foto: AP)

S koncem junija poteče pogodba, ki jo je pred letom dni z Zlatanom Ibrahimovićem podpisal angleški nogometni velikan United, če pa bo prišlo tudi do podaljšanja bo znano šele v prihodnjih dneh. "Ibrahimović si želi ostati na Otoku in če bo spoznal, da bi lahko bil tudi v prihodnji sezoni pomemben člen Manchester Uniteda, zakaj torej ne bi ostal pri kar pri Unitedu," se je pred dnevi spraševal Mino Raiola, agent švedskega nogometnega mojstra, ki je ob tem priznal, da je prejel ponudbe tudi s strani drugih nogometnih klubov. Kljub temu meni, da je se je spoštljivo najprej usesti za mizo skupaj z vragi, saj bo šele takrat jasno ali bo Ibrahimović tudi prihodnjo sezono zaigral v rdečem dresu: "Oceniti moramo različne ponudbe in ideje. V Unitedu je bil naravnost fantastičen, zato bo v naslednjih dneh vse odvisno od mene in kluba. Trenutno je najpomembnejše čimprejšnje okrevanje, potem pa bomo videli."

Finale Lige Evropa je lahko spremljal le z roba igrišča, ob slavju pa se je pridružil soigralcem na zelenici. (Foto: AP)

Švedski nogometaš je še pred kratkim zatrjeval, da se bo na zelenice vrnil že v nekaj tednih, medtem ko naj bi bila resnica daleč od tega. V Unitedu so namreč prepričani, da Ibrahimović ne bo nared vse do novega leta, zato o podaljšanju pogodbe, po poročanju angleških medijev, vendarle niso tako prepričani. Kljub temu, da 'Ibra' v sezoni postal prvi strelec kluba, njegova plača, ki naj bi tedensko znašala za Premier League rekordnih 437 tisoč evrov, predstavlja velik strošek vragov, zato prav nihče ne more z gotovostjo trditi, da bo Šved tudi v prihodnje del Unitedove enajsterice.