Allegri jezen zapuščal Bergamo: 'Juventus nikoli ne prejme takšnih golov'

Juventus se je v polfinale Lige prvakov prebil z zmago (3:0) in remijem (0:0) na tekmah z Barcelono. (Foto: AP)

Prejeti zadetek za izenačenje v enem zadnjih napadov na tekmi je še dodatno razhudil trenerja Juventusa Massimiliana Allegrija, ki je bil lahko zelo razočaran s predstavo državnih prvakov že v prvem polčasu ligaške tekme z Atalanto. Ekipa Jasmina Kurtića je brez težav držala začetni izid in večkrat napadla tudi za vodstvo, do katerega so se črno-modri uspeli dokopati tik pred polčasom. Kurtić je prodrl pred Gianluigija Buffona, a ni uspel spraviti žoge proti vratom, po bloku torinske obrambe pa je v kazenski prostor priletel še en predložek, ki ga je v mrežo pospravil talentirani Andrea Conti. Belo-črni so pred prvo tekmo polfinala Lige prvakov z AS Monacom v Monaku hitro izenačeli v nadaljevanju, ko je prosti strel morda najboljšega posameznika tekme Miralema Pjanića v svojo mrežo pospravil Leonardo Spinazzola. Juventus je v nadaljevanju prikazal vzpodbudnejšo predstavo in jo kronal z zadetkom za vodstvo v 83. minuti, ko je spet podajal Pjanić, na oddaljenejši vratnici pa je z glavo v padcu zadel Daniel Alves. A stara dama za novo zmago, ki bi že praktično potrdila državni naslov, ni zdržala, Remo Freuler je po še enem v seriji slabih posredovanj ožje obrambe gostov zatresel mrežo Buffona in navijačem nekdanjega kluba Roberta Englara priredil nov čaroben večer. Kurtić, odigral je dobro uro, je s soigralci še vedno v lovu na čerto mesto, kjer se je Atalanta izenačila z Laziem, ki ga čaka rimski derbi z Romo.

A nazaj k Juventusu: trener Allegri je bil razočaran nad prejetimi goli, rekoč, da Juventus takšnih "nikoli ne prejema". Kar dva zadetka v mreži veterana Buffona sta seveda zaskrbljujoč podatek pred snidenjem z Monačani, ki s svojimi strelski podvigi navdušujejo že vso sezono in so že lep čas najučinkovitejše evropsko moštvo. "Ne bom govoril o enajstmetrovki," je o najstrožji kazni, brez katere je neupravičeno ostalo njegovo moštvo, za Premium Sport povedal Allegri. "Bili smo v vodstvu dve minuti pred koncem. Enajstmetrovka je nepomembna, Juventus mora tekmo privesti h koncu, potem ko jo preobrne. Juventus nikoli ne prejema takšnih golov, kakršne je danes. Igrali smo na dva različna načina. Smo na pomembni poti, želimo si zaključiti prvenstvo in nocojšnja zmaga bi bila za prvenstvo pomembna." Torinčani na vrhu Serie A pred Romo vodijo za devet točk in niso izkoristili priložnosti, da bi sinovi volkulje mestni derbi na Olimpicu začeli že z enajstimi točkami zaostanka. Po mnenju Allegrija, ki je po tekmi govoril tudi za Sky, je bila to zapravljena priložnost za potrditev Scudetta. "Prvenstva ni konec, bi ga pa bilo, če bi danes zmagali. Scudetto je v naših rokah, moramo storiti več kot oni (Roma, op. a.). Lahko pridejo do 90 točk, mi jih potrebujemo vsaj 91," je za italijansko televizijo dodal Allegri. "Ta tekma bo služila temu, da nas bo prebudila pred dvobojem z Monacom, ekipo, ki igra hitro. Morali bomo biti dobri," je varovance opozoril Allegri.